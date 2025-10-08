El MACA descubre a la Juana Francés más desconocida

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 8 de octubre 2025, 16:02 | Actualizado 17:01h. Comenta Compartir

El Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) ha inaugurado este miércoles una de las mayores retrospectivas de la artista alicantina Juana Francés, que revisa por primera vez sus orígenes, formación, su etapa figurativa más simbolista y su transición personal antes de lanzarse al arte abstracto. La exposición 'Juana Francés, la construcción de una artista moderna, 1945-1956' está compuesta por 52 piezas, 28 óleos y 24 dibujos. Incluye, además, una serie muy numerosa de fondos documentales entre catálogos, prensa, fotografías y correspondencia que podrá visitarse hasta el 25 de enero de 2026.

En esta muestra se puede ver la etapa menos conocida de Juana Francés y, sin embargo, trascendental, cuando la artista busca definirse y diferenciarse en el panorama artístico nacional. Entre 1949 y 1951, destaca una serie de bodegones, sólidos y elementales, en composiciones donde emplea una materia rugosa de pasta espesa.

Hacia 1952 aparecen las figuras humanas en grandes composiciones de raíz metafísica con figuras voluminosas de corte geométrico y simbolismo contenido. A mediados de la década de los cincuenta, y de forma oculta y callada, Juana Francés emprende una serie de obras experimentales. Son cartones y lienzos sin perspectiva, próximos a la influencia de Paul Klee o incluso de Wassily Kandinsky, una especie de paso intermedio entre la figuración y la abstracción donde pequeños signos jeroglíficos y figuras geométricas parecen flotar en el espacio compositivo.

¿Quién es Juana Francés? Juana Concepción Francés de la Campa (Alicante, 1924 - Madrid, 1990) es una de las artistas más contundentes del panorama artístico español de la segunda mitad del siglo XX, pionera del informalismo abstracto y única mujer del emblemático grupo El Paso. Fue reconocida por la crítica desde su etapa inicial figurativa hasta el final de su trayectoria, pero fue olvidada por la historiografía del arte. En los últimos años su figura se ha reivindicado con fuerza, afirmando su calidad y pertinencia, y el MACA ha profundizado en sendas exposiciones sobre sus pinturas abstractas: las tierras, las cajas y los cometas o fondos submarinos.

Algunas de las pinturas realizadas en este periodo no se conservan, y una parte muy importante de las que se muestran en esta exposición se guardan en las cuatro instituciones a las que Juana Francés legó su obra: el MNCARS de Madrid, el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza, el IVAM de Valencia y el MACA de Alicante.

De ellas provienen los préstamos para esta exposición. Otras de las obras que se pueden ver pertenecen al Museo de Bellas Artes de Valencia, a la Colección Studiolo de Candela A. Soldevilla, la Colección del Instituto de Turismo de España, así como a las familias Francés Coloma, Izard Francés y la familia de Nellina Pistolesi.

Castells explica que Juana Francés «es la más destacada de un grupo de mujeres artistas que comenzó a exponer en los años 50 del pasado siglo y cuya obstinación profesional desafió a la sociedad de su tiempo. Frente a un entorno hostil, normativo y rígido creado por la ideología política y social del franquismo, Juana Francés logró estar atenta a las preocupaciones plásticas y formar parte de una generación de artistas que revolucionaron el arte de su tiempo, impulsados por una situación política, social y cultural coercitiva».

Durante el tiempo que dure la exposición, el museo llevará a cabo un extenso programa de actividades con el fin de descubrir un poco más de la artista, el contexto histórico, la cultura visual de la época a través de un ciclo de conferencias con distintas especialistas: Isabel Tejeda, María Rosón, M.ª Jesús Folch y la propia Natalia Molinos; el estreno de «La fuerza oculta» un documental de la propia Natalia y Maxi Velloso; un ensayo visual dirigido por Sol Spinelli y con la presentación de los proyectos que desde la mediación hemos llevado a cabo con todo tipo de públicos: con la EASDA, el proyecto Viva Juana de Juan Diego y Ester García; con Palabras Mayores que preparan espectáculo; con el Seminario «Yo, Juana» de profesores a cargo de Explicarte; la presentación de una caja didáctica sobre Juana Francés para centros educativos; un proyecto con los alumnos de la Facultad de Bellas Artes de Altea y con los vecinos de San Isidro de Albatera dirigido por Leticia Cano con Julia Llerena y Anais Florin y tendremos, al final de la exposición, el estreno de un espectáculo escénico a cargo de Ambulantes Lab.