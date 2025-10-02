Alicante premiará a los mejores 'paparazzi de rodajes' con un concurso en Instagram La Film Office del Patronato Municipal de Turismo lanza una iniciativa para visibilizar los trabajos de cine o publicidad grabados en la ciudad

Alicante busca al mejor 'paparazzi de rodajes'. El Patronato Municipal de Turismo, a través de la Alicante Film Office, ha convocado un concurso de Instagram para premiar las mejores imágenes que muestren grabaciones de películas o de anuncios en la ciudad.

Esta iniciativa, 'Ciudad de Alicante, escenario de rodajes', busca visibilizar el potencial de la capital de la provincia como plató para producciones cinematográficas y publicitarias.

Así, desde el Patronato han puesto en marcha este concurso de Instagram para publicar una o varias imágenes que documenten rodajes de cine o publicidad realizados en Alicante. Para concursar, hasta el 15 de octubre, es necesario ser mayor de 18 años y etiquetar a @alicantefilmoffice e incluir el hashtag oficial #AlicanteEscenarioCine.

El certamen cuenta con tres premios a las tres mejores fotografías. El primer consiste en una cena para dos personas y un pack promocionar 'Esencia Alicante Premium', segundo incluye solo este lote y el tercero kit 'lite' compuesto por una selección de productos promocionales.

Las fotografías participantes en este concurso de Instagram serán evaluadas en función de su creatividad, calidad técnica y visual, representatividad de las localizaciones y visibilidad del contexto del rodaje.

El fallo del jurado se dará a conocer durante la semana del 27 de octubre a través de la cuenta oficial de Instagram @alicantefilmoffice y en las páginas web alicanteturismo.com y alicantefilmoffice.com.

40 rodajes en medio año en Alicante

Durante los primeros seis meses de 2025, Alicante ha acogido un total de 40 rodajes, una cantidad «muy cercana a los 48 que se realizaron en todo 2024», ha señalado la concejala de Turismo Ana Poquet, quien confirma que la ciudad «está consolidándose como un destino cada vez más atractivo para el sector audiovisual».

De este modo, iniciativas como el concurso de fotografía de Instagram «refuerzan la apuesta del Patronato por el turismo de pantalla, no solo por el impacto económico directo que conlleva la presencia de rodajes, sino también por el valor promocional que supone proyectar la imagen de Alicante en grandes producciones».

«Rodar en Alicante genera riqueza, pero también visibilidad. Películas como 'El Cautivo' permiten que nuestra ciudad llegue a millones de espectadores en todo el mundo», ha afirmado Poquet.