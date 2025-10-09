Cruz Roja activa dispositivos de emergencia en varios municipios de Alicante por la dana Voluntarios prestan asistencia humanitaria e información de riesgo en diferentes localidades y habilitan un albergue provisional en Torrevieja para personas sin hogar

Voluntarios de Cruz Roja habilitan un albergue provisional en el pabellón de Torrevieja.

Alejandro Hernández Alicante Jueves, 9 de octubre 2025, 20:10

Ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas por la dana que afecta a buena parte de la provincia de Alicante, Cruz Roja ha activado la tarde de este jueves, 9 d'Octubre, varios equipos de respuesta básica en emergencias en distintos municipios del territorio.

En localidades como Elche y Crevillent, ya se encuentran operativos grupos de voluntariado, que están prestando información preventiva sobre riesgos y ofreciendo asistencia humanitaria de emergencia a personas sin hogar.

Además, en Torrevieja, se está habilitando un albergue provisional para dar cobijo y atención básica a personas en situación de calle durante las próximas horas, ante la previsión de nuevas precipitaciones intensas.

Paralelamente, Cruz Roja colabora con los Cecopal (Centros de Coordinación Operativa Municipal) en varias localidades, poniendo a disposición de los ayuntamientos sus recursos humanos y logísticos para reforzar los dispositivos municipales de emergencia.

La organización humanitaria pide a la ciudadanía que sigan las indicaciones de los servicios oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución en zonas con acumulación de agua o riesgo de inundación.

Dese el Centro de Operaciones Autonómico, Cruz Roja coordina las 24 horas sus recursos de emergencia acrtivos por la dana y la prealerta de nuevos equipos voluntarios por si es necesaria su movilización en las próximas horas. Asimismo, ponen el foco de atención en las personas usuarias de sus servicios de Teleasistencia aprovechando las llamadas para dar consejos y vigilar su situación.