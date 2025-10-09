Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Voluntarios de Cruz Roja habilitan un albergue provisional en el pabellón de Torrevieja. CR

Cruz Roja activa dispositivos de emergencia en varios municipios de Alicante por la dana

Voluntarios prestan asistencia humanitaria e información de riesgo en diferentes localidades y habilitan un albergue provisional en Torrevieja para personas sin hogar

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:10

Comenta

Ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas por la dana que afecta a buena parte de la provincia de Alicante, Cruz Roja ha activado la tarde de este jueves, 9 d'Octubre, varios equipos de respuesta básica en emergencias en distintos municipios del territorio.

En localidades como Elche y Crevillent, ya se encuentran operativos grupos de voluntariado, que están prestando información preventiva sobre riesgos y ofreciendo asistencia humanitaria de emergencia a personas sin hogar.

Además, en Torrevieja, se está habilitando un albergue provisional para dar cobijo y atención básica a personas en situación de calle durante las próximas horas, ante la previsión de nuevas precipitaciones intensas.

Paralelamente, Cruz Roja colabora con los Cecopal (Centros de Coordinación Operativa Municipal) en varias localidades, poniendo a disposición de los ayuntamientos sus recursos humanos y logísticos para reforzar los dispositivos municipales de emergencia.

La organización humanitaria pide a la ciudadanía que sigan las indicaciones de los servicios oficiales, evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución en zonas con acumulación de agua o riesgo de inundación.

Dese el Centro de Operaciones Autonómico, Cruz Roja coordina las 24 horas sus recursos de emergencia acrtivos por la dana y la prealerta de nuevos equipos voluntarios por si es necesaria su movilización en las próximas horas. Asimismo, ponen el foco de atención en las personas usuarias de sus servicios de Teleasistencia aprovechando las llamadas para dar consejos y vigilar su situación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una brutal paliza entre veinte personas por auxiliar a una chica deja a un joven en la UCI
  2. 2 Las lluvias de la dana provocan inundaciones en las calles del barrio Florida Portazgo de Alicante
  3. 3 Primeras cancelaciones y suspensiones por la alerta roja por dana en Alicante
  4. 4 Aemet decreta la alerta roja en la provincia de Alicante por lluvias de hasta 180 litros por metro cuadrado
  5. 5 Lista de municipios en alerta naranja y amarilla en Alicante por la dana del puente de octubre
  6. 6 Una tromba de agua desencadena una súbita crecida del río Amadorio
  7. 7 El Ayuntamiento de Alicante pide «precaución» a la población ante la previsión de intensas lluvias
  8. 8 Llega un aviso ES-Alert por riesgo de inundaciones en el litoral sur de Alicante
  9. 9 Los bomberos realizan cerca de 150 intervenciones en la provincia de Alicante por el temporal de lluvias y viento
  10. 10 El Barranco de las Ovejas de Alicante se convierte en un río

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Cruz Roja activa dispositivos de emergencia en varios municipios de Alicante por la dana

Cruz Roja activa dispositivos de emergencia en varios municipios de Alicante por la dana