La Policía de este municipio de Alicante pide una noche de Halloween sin navajas ni motosierras Lanzan un mensaje claro horas antes de la noche más terrorífica del año: disfraces sí, armas reales no

Halloween llega a la provincia de Alicante con ganas de fiesta, disfraces y sustos, pero solo de mentira. La Policía Local de uno de sus municipios ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para celebrar la noche del 31 de octubre con responsabilidad y sin objetos peligrosos que pongan en riesgo la seguridad de todos.

«Noche de sustos… sin sustos de verdad» es el mensaje policial, que recuerda que esta tradición de origen celta nació para espantar espíritus, no para causar problemas.

Así, animan a vivir la fiesta en las calles con creatividad, diversión y humor, con el fin de evitar incidentes por el uso de armas reales como parte de los disfraces, ya que «se han producido accidentes en otros años».

Por eso, la Policía Local de Petrer ha comunicado que queda prohibido portar cualquier arma real, aunque se tenga licencia, tales como cuchillos, navajas, hachas metálicas o motosierras auténticas. Solo se permiten objetos de juguete o de imitación en los disfraces.

«La diversión no debe convertirse en peligro», han advertido los agentes horas antes de celebrar la noche de Halloween, recordando accidentes ocurridos en ediciones pasadas.

Para garantizar una noche segura, se realizarán controles y patrullajes en distintas zonas de la provincia, coincidiendo con actividades y rutas terroríficas que se celebrarán tanto en el centro urbano como en parques y avenidas.

