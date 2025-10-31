Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Armas de mentira en una tienda de disfraces de Alicante. MIRIAM GIL ALBERT

La Policía de este municipio de Alicante pide una noche de Halloween sin navajas ni motosierras

Lanzan un mensaje claro horas antes de la noche más terrorífica del año: disfraces sí, armas reales no

Adrián Mazón

Adrián Mazón

Alicante

Viernes, 31 de octubre 2025, 17:35

Comenta

Halloween llega a la provincia de Alicante con ganas de fiesta, disfraces y sustos, pero solo de mentira. La Policía Local de uno de sus municipios ha lanzado un llamamiento a la ciudadanía para celebrar la noche del 31 de octubre con responsabilidad y sin objetos peligrosos que pongan en riesgo la seguridad de todos.

«Noche de sustos… sin sustos de verdad» es el mensaje policial, que recuerda que esta tradición de origen celta nació para espantar espíritus, no para causar problemas.

Así, animan a vivir la fiesta en las calles con creatividad, diversión y humor, con el fin de evitar incidentes por el uso de armas reales como parte de los disfraces, ya que «se han producido accidentes en otros años».

Sigue el canal de TODOAlicante en WhatsApp

Por eso, la Policía Local de Petrer ha comunicado que queda prohibido portar cualquier arma real, aunque se tenga licencia, tales como cuchillos, navajas, hachas metálicas o motosierras auténticas. Solo se permiten objetos de juguete o de imitación en los disfraces.

«La diversión no debe convertirse en peligro», han advertido los agentes horas antes de celebrar la noche de Halloween, recordando accidentes ocurridos en ediciones pasadas.

Para garantizar una noche segura, se realizarán controles y patrullajes en distintas zonas de la provincia, coincidiendo con actividades y rutas terroríficas que se celebrarán tanto en el centro urbano como en parques y avenidas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga un presunto caso de acoso escolar a un menor de 12 años en un colegio de Alicante
  2. 2 Alicante cambia la fecha de sus mercadillos por el festivo de Todos los Santos: ¿cuándo abren?
  3. 3 Detenido a punto de coger un vuelo en Alicante tras abandonar a su hijo en un centro de menores de Donosti
  4. 4 La nueva línea circular del Tram de Alicante hacia el sur se condiciona al fin de las obras de la Estación Intermodal
  5. 5 El recibo del agua en Alicante subirá en 2026: el Pleno ratifica cambios en la tarifa
  6. 6 Todo lo que tienes que saber de la Fira de Tots Sants de Cocentaina 2025: aparcamiento, horarios y actos
  7. 7 Las obras volverán al Postiguet para ampliar el apeadero del Tram de Alicante en la Puerta del Mar
  8. 8 La lesión de Unai Ropero queda en un susto
  9. 9 Expolian un tesoro romano del mar en Alicante para ponerlo de adorno en una empresa y un jardín
  10. 10 El Horneo EÓN Alicante destituye a Fernando Latorre como entrenador

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La Policía de este municipio de Alicante pide una noche de Halloween sin navajas ni motosierras

La Policía de este municipio de Alicante pide una noche de Halloween sin navajas ni motosierras