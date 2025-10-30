El comercio de Elda celebra Halloween con una ruta de 'Truco o trato' dirigida al público infantil Los participantes entrarán en el sorteo de tarjetas regalo para canjear en los establecimientos de la ciudad

P.S. Elda Jueves, 30 de octubre 2025, 13:08

Los comercios de Elda se preparan este viernes para vivir Halloween, y lo harán con una actividad dirigida principalmente al público infantil: una ruta de 'Truco o Trato' por los establecimientos de la ciudad.

La iniciativa, organizada por la Asociación de Empresarios de Elda (AEDE), cuenta con la colaboración de la Concejalía de Comercio y la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Elda, tiene como objetivo fomentar las compras locales y acercar a los más pequeños a los comercios de su ciudad de una forma divertida y participativa.

Sorteo

Durante toda la jornada, los niños y niñas podrán recorrer los comercios participantes -identificados en las cartillas oficiales disponibles en los propios establecimientos- para disfrutar del tradicional 'Truco o Trato' y recoger sus sellos. Una vez completada la cartilla, deberán depositarla en la urna situada en la Plaza de la Ficia, donde entrarán en el sorteo de tarjetas regalo entre todos los participantes.

Desde la Asociación de Empresarios destacan que esta campaña «busca dinamizar las calles de Elda, reforzar la relación entre el comercio y las familias, y ofrecer una experiencia lúdica que contribuya a mantener vivo el espíritu del comercio local». Las cartillas y la relación completa de comercios participantes se pueden consultar también a través de las redes sociales oficiales de la asociación.

Temas

Comercio

Halloween

Elda