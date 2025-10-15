Lo pillan tirando escombros en un paraje de Alicante y ahora se enfrenta a la multa más alta Los vecinos fotografiaron al presunto autor de los vertidos ilegales y la Policía Local pudo encontrar así la furgoneta

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:36 Comenta Compartir

Creyó que nadie lo vería y, sin embargo, acabó en los móviles de todos. Un hombre ha sido identificado al verter escombros de forma ilegal en un paraje natural de Alicante, un presunto hecho por el que ha sido sancionado con «la multa más elevada».

El supuesto autor de los vertidos ilegales se adentró pasadas las 18.30 horas de este lunes en el paraje natural de Cala Merced, en El Campello, donde sin dudarlo detuvo la furgoneta para descargar varios sacos repletos de escombros y restos de obra.

Ampliar Vertido de escombros en Cala Merced. AEC

Lo hizo con total calma, convencido de que, alejándose de la carretera, su acción quedaría impune. No obstante, se equivocó ya que varios vecinos de la zona fueron testigos del vertido y fotografiaron cada movimiento.

Las imágenes fueron enviadas de inmediato al Ayuntamiento de El Campello y, desde ese momento, comenzó una investigación exprés junto a la Policía Local.

Ampliar Un Policía Local en el lugar del vertido de escombros. AEC

Los agentes revisaron las cámaras instaladas en los accesos de la zona. En ellas, se pudo ver claramente el camión entrando en el paraje y, minutos después, saliendo sin la carga.

Con las matrículas ya identificadas, el infractor ha sido localizado y se le ha abierto un expediente que derivará en la sanción «más elevada prevista para este tipo de agresiones medioambientales», explican desde el Ayuntamiento de El Campello.

El concejal de Seguridad, Rafa Galvañ, ha recalcado que «el conductor no tiene excusa posible ni escapatoria para hacer frente a la multa que en unos días le llegará a casa».

En esta línea, el edil ha matizado que «si le pica el bolsillo, quizás la próxima vez se lo piense dos veces antes de verter vertidos en la vía pública», incidiendo también en que «este caso es un ejemplo magnífico de colaboración ciudadan».