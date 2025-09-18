Alerta en un municipio de Alicante: vertidos peligrosos e ilegales contaminan una partida rural El Ayuntamiento alerta que los residuos pueden provocar daños en la salud como urticarias y dificultades respiratorias, y busca a los autores de las descargas

Un vertido ilegal de «considerables dimensiones» ha puesto en riesgo la partida rural de un municipio de Alicante. Los residuos depositados en la zona contienen materiales «muy contaminantes que suponen un peligro para la salud pública».

Las descargas ilegales se han producido en la partida rural de Oñate, en la localidad de El Campello. Se trata de desechos de material de obra, entre ellos «grandes» paneles de fibra de vidrio rellena de goma. Estos elementos pueden provocar, al contacto directo, «urticarias, quemazón de ojos y dificultades respiratorias».

Los residuos contaminantes han aparecido en el mismo paraje en el que el pasado 5 de septiembre un hombre dejó en mitad de la zona rural un sofá y fue multado con 600 euros por «atentar contra el medio ambiente», detallan desde el Ayuntamiento de El Campello.

Investigación policial y multas

La Policía Local de El Campello ha abierto una investigación con el objetivo de «identificar al o los infractores» del vertido ilegal en esta partida rural del municipio.

Desde el Consistorio explican que este tipo de vertidos «potencialmente peligrosos» pueden acarrear una multa de hasta 30.050 euros, siendo esta la sanción que se impondrá a los responsables si la investigación culmina con éxito.

Retirada de residuos

El Ayuntamiento de El Campello ha sido conocedor de la alerta tras recibir una denuncia ciudadana, lo que movilizó a la empresa encargada de la limpieza viaria (FCC) para la retirada del vertido.

Tras comprobar de qué se trataba, los operarios de la compañía tuvieron que realizar el trabajo equipados con equipos de protección individual (EPI), mascarillas, guantes y gafas protectoras.

El vertido era de tal volumen que requirió la utilización de un vehículo «grande» de bañera abierta, que se llenó por completo. La retirada se ha realizado a primera hora este jueves, cuando apenas soplaba el viento y la temperatura era «soportable» para trabajar con esa equipación.

Piden colaboración ciudadana

El Campello pide colaboración ciudadana para dar con los autores del vertido ilegal en el muncipio. Inciden en que es «muy importante en estos casos que afectan a parajes aislados no provistos de cámaras de vigilancia».

El concejal de seguridad, Rafa Galvañ, ha indicado que «es importante que los residentes, senderistas o quienes estén en la zona afectada durante episodios de vertidos, llamen inmediatamente a la Policía Local, y si es posible identifiquen de alguna forma el vehículo con el que acceden al paraje los infractores, anotando la matrícula o tomando imágenes con el teléfono móvil».

En este contexto, el edil ha señalado que «siempre se garantiza el anonimato del ciudadano colaborador, como ha ocurrido en otras ocasiones».

