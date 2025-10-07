Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

El Corte Inglés contratará a unas 6.000 personas para reforzar la campaña de Navidad

La empresa inicia el periodo de selección de candidatos con el objetivo de reforzar sus equipos ante el incremento de la actividad comercial y la mayor afluencia de público

Alicante

Martes, 7 de octubre 2025, 16:24

El Corte Inglés inicia el periodo de contratación para la campaña de Navidad con el objetivo de cubrir 6.000 puestos de trabajo en las áreas de mayor actividad en esas fechas, especialmente todo lo relacionado con la venta. Con este refuerzo de profesionales se pretende mejorar la experiencia de compra para el cliente y ofrecer el mejor servicio y la calidad que caracterizan a la compañía.

En concreto, los perfiles que se buscan para el periodo navideño están destinados a reforzar diversas posiciones en las áreas de hostelería, alimentación, gestión de pedidos, empaquetado, línea caja, reposición, omnicanalidad, auxiliar de ventas, así como personal de almacén y logística.

El 40% de las contrataciones que habitualmente se realizan para esta campaña son jóvenes que acceden a su primera experiencia laboral, mientras que el 60% restante son profesionales que cuentan con alguna experiencia laboral previa.

Estas nuevas incorporaciones se integrarán en las tareas habituales de la actividad comercial dentro de las diferentes áreas, así como en servicios especiales para estas fechas navideñas.

Para incorporar a estos profesionales, la empresa ha desarrollado un programa de formación que les permitirá adecuarse a las funciones de venta, atención al cliente o logística que les sean encomendadas.

