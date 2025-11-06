El embalse del Amadorio agoniza de sed con solo un 14% de agua pese a la última dana El pantano de la Marina Baixa se mantiene en niveles críticos con 2,7 hectómetros cúbicos almacenados

Adrián Mazón Alicante Jueves, 6 de noviembre 2025, 07:28 Comenta Compartir

El embalse del Amadorio, en la Marina Baixa de Alicante, continúa en una situación crítica a pesar de las lluvias torrenciales registradas durante la última dana 'Alice', que cayó durante el pasado puente de octubre.

Según los datos de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), el pantano acumula en esta primera semana de noviembre un total de 2,7 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone únicamente el 13,7% de su capacidad total de 15,8 hm³. Estos valores son prácticamente idénticos a los del mismo periodo del año anterior, cuando la reserva se situaba en la misma cifra.

Ampliar Estado del Amadorio, con solo dos hectómetros cúbicos de agua. AM

La fuerte tormenta que afectó a la comarca el pasado 9 de octubre descargó 91 litros por metro cuadrado en el municipio de Relleu y 72 en Orxeta en menos de una hora, desencadenando una súbita crecida del río Amadorio.

Sin embargo, el aporte generado por este episodio de lluvias no ha sido suficiente para revertir la situación del embalse. Los registros muestran que, pese al carácter torrencial del fenómeno, la mayor parte del agua caída fue absorbida por el terreno seco o se perdió en escorrentías rápidas hacia el mar.

Ampliar Estado de sequía en el pantano del Amadorio. AM

El contraste entre la intensidad de la tormenta y la escasa recuperación del pantano pone de manifiesto la presión hídrica que arrastra la zona. La media histórica de la última década en estas fechas era de cuatro hectómetros cúbicos, cerca del 28,75% de la capacidad.

En los últimos años, el embalse ha mostrado un progresivo descenso en sus reservas. En 2024 el promedio fue de dos hectómetros cúbicos (12,5%); en 2023, de cuatro hm³ (25%); en 2022, de siete hm³ (43,75%); y en 2021, de cinco hm³ (31,25%).

Construido en 1957, el embalse dispone de una superficie de 103 hectáreas y se destina al abastecimiento urbano, el riego agrícola y la producción eléctrica. Su relevancia para la Marina Baixa es esencial, ya que forma parte del sistema hídrico que complementa las aportaciones del río Amadorio y la gestión del agua.

La situación actual refleja un escenario de escasez persistente, donde los episodios de lluvia torrencial -como el vivido hace un mes con la dana 'Alice'- no resultan suficientes para garantizar la recuperación del nivel de embalse, que continúa muy por debajo de los valores medios históricos.