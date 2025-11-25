Alerta por el descontrol de colonias felinas en un municipio de Alicante: «Genera problemas de convivencia» El Ayuntamiento impulsa un plan de choque «ético» para frenar el aumento de gatos callejeros

Adrián Mazón Alicante Martes, 25 de noviembre 2025, 21:31

El crecimiento «descontrolado» de las colonias felinas han generado «problemas de convivencia, impacto ambiental y de bienestar animal» en un municipio de Alicante. Ante esta alerta, el Ayuntamiento ha iniciado un plan de choque para «reducir de manera ética» la población de gatos callejeros en sus calles.

Así lo ha anunciado este martes la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Orihuela, Irene Celdrán, al poner en marcha una «actuación prioritaria» para controlar la población felina del municipio, además de mejorar la convivencia vecinal y garantizar el bienestar animal en barrios, pedanías y en la costa.

Este plan de choque pretende «avanzar hacia un modelo de convivencia responsable, saludable y respetuoso» para los propios animales y los vecinos de Orihuela, pues el municipio cuenta con un «crecimiento descontrolado» de gatos.

La concejala de Sanidad de Orihuela, Irene Celdrán.

Para ello, el Ayuntamiento ha tomado las riendas para esterilizar gatos mediante el método CER (captura, esterilización y retorno), al ser esta la «estrategia más eficaz y sostenible» para con los animales. De este modo se garantiza atención veterinaria y se evitan camadas en la vía pública «previniendo problemas sanitarios».

«Durante años estas colonias han dependido del esfuerzo admirable de voluntarios, a quienes quiero agradecer públicamente su dedicación. Ahora es el momento de que el Ayuntamiento dé un paso decisivo para asumir, ordenar y reforzar esta labor», ha recalcado Celdrán.

Plan de choque por fases

El plan se lleva a cabo por fases, entre las que destacan Montepinar, Orihuela Costa, casco urbano del municipio y pedanías, mediante una planificación progresiva. «Llevamos a cabo capturas de cinco gatos al día para avanzar de forma constante y con control técnico de cada área».

Participan el lacero municipal y voluntariado autorizado de entidades como Colonias Felinas Orihuela, Gatitos 7 Vidas, Protectora Oriolana, Colonias Felinas Orihuela Costa y Animales Asilvestrados, entre otros. La clínica veterinaria se encargará de la esterilización, identificación, vacunación y desparasitación, siguiendo los protocolos recogidos en la normativa vigente.

El contrato tiene un coste total de 131.347,68 euros y tendrá una duración máxima de 15 meses, atendiendo a la previsión técnica del expediente aprobado por la Concejalía de Sanidad.

Se intervendrá sobre 640 ejemplares sin propietario (320 machos y 320 hembras), con operaciones de esterilización, identificación mediante microchip, vacunación, desparasitación y otros tratamientos clínicos autorizados cuando sea necesario.

