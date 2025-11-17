Alicante recoge en las calles casi un centenar de animales abandonados al mes Los gatos no se recogen en la ciudad desde 2015 a menos que causen problemas de salubridad

José Vicente Pérez Pardo Alicante Lunes, 17 de noviembre 2025, 17:46 Comenta Compartir

El albergue municipal de Alicante ha acogido 1.115 animales entre enero de 2024 y junio de 2025. En los seis primeros meses de este año, han llegado a las instalaciones 402, de los que 221 eran perros y 75 gatos. El promedio mensual de custodia es de 95 ejemplares, según datos del Ayuntamiento de Alicante.

En el caso de los gatos hay que tener en cuenta que desde 2015 no se recogen en la ciudad salvo que estén enfermos, en peligro o se encuentren en zonas de especial sensibilidad que puedan conllevar un problema conforme a la normativa vigente. Alicante trabaja desde 2016 con el método captura, esterilización y suelta y captura, esterilización y retorno.

Un servicio que continuará, al menos, dos años más porque la Junta de Gobierno Local tiene previsto adjudicar este martes el servicio de recogida y entrega en adopción de animales en el albergue municipal a la Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Alicante por 289.187 euros.

La concejala de Sanidad y Protección Animal, Cristina Cutanda, ha resaltado la importancia de este servicio, que se encarga de «retirar de la vía pública los animales abandonados o sin dueño e ingresarlos en recintos o instalaciones adecuadas, con el objetivo prevenir situaciones de riesgo en el ámbito de la salud pública y la sanidad animal y garantizar su atención, así como promover y gestionar la adopción de estos animales».

El servicio incluye, además, charlas de concienciación sobre la tenencia responsable de animales en los centros educativos y que «entre las nuevas competencias» para los consistorios que establecen la Ley 7/2023, de 28 de marzo, de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, y la Ley 2/2023, de 13 de marzo, de la Generalitat, de Protección, Bienestar y Tenencia de Animales de Compañía y otras medidas de Bienestar Animal está la «obligación» de prestar un servicio de 24 horas durante los 365 días del año. Desde la administración local alicantina han subrayado que en este sentido va «por delante», pues ha recordado que «ya» presta dicho servicio desde el año 2019.