Elda esteriliza 144 gatos como medida de control de sus colonias felinas La campaña municipal ha tenido un coste superior a los 15.000 euros

El Ayuntamiento de Elda ha desarrollado durante este año una nueva campaña de control y atención sanitaria de las colonias felinas del municipio, en el marco del programa de captura, esterilización y retorno (CER). En total, se han esterilizado 114 gatos, de los cuales 37 son machos y 77 hembras, con un coste total de 8.938 euros, financiado íntegramente por la Diputación de Alicante.

Además de la esterilización, el Ayuntamiento eldense ha asumido otros gastos veterinarios obligatorios por normativa, como la identificación con microchip, vacunación, desparasitación y diferentes atenciones sanitarias, lo que ha supuesto un importe adicional de 6.293 euros. En conjunto, el importe total destinado en 2025 al control y la asistencia veterinaria de las colonias felinas asciende a 15.232 euros.

La concejala de Protección Animal, Cristina Rodríguez, ha destacado que este trabajo «refleja el compromiso del Ayuntamiento con la protección y el bienestar animal», subrayando que el programa CER «es una herramienta fundamental para garantizar la salud de las colonias, evitar camadas no deseadas y mejorar la convivencia entre los animales y la ciudadanía».

La edil ha agradecido la colaboración de las personas voluntarias y de las asociaciones que trabajan diariamente con las colonias felinas, remarcando que «su implicación es esencial para que estas políticas de protección animal funcionen de manera eficaz y sostenida en el tiempo».