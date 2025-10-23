Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La concejala de Medio Ambiente de Elda, Cristina Rodríguez. TA

Elda esteriliza 144 gatos como medida de control de sus colonias felinas

La campaña municipal ha tenido un coste superior a los 15.000 euros

P.S.

Elda

Jueves, 23 de octubre 2025, 18:18

Comenta

El Ayuntamiento de Elda ha desarrollado durante este año una nueva campaña de control y atención sanitaria de las colonias felinas del municipio, en el marco del programa de captura, esterilización y retorno (CER). En total, se han esterilizado 114 gatos, de los cuales 37 son machos y 77 hembras, con un coste total de 8.938 euros, financiado íntegramente por la Diputación de Alicante.

Además de la esterilización, el Ayuntamiento eldense ha asumido otros gastos veterinarios obligatorios por normativa, como la identificación con microchip, vacunación, desparasitación y diferentes atenciones sanitarias, lo que ha supuesto un importe adicional de 6.293 euros. En conjunto, el importe total destinado en 2025 al control y la asistencia veterinaria de las colonias felinas asciende a 15.232 euros.

Noticias relacionadas

Elda adjudica las obras de la nueva sede de la Policía Local, moderna y sostenible

Elda adjudica las obras de la nueva sede de la Policía Local, moderna y sostenible

Elda congela todas las tasas e impuestos municipales para 2026

Elda congela todas las tasas e impuestos municipales para 2026

La concejala de Protección Animal, Cristina Rodríguez, ha destacado que este trabajo «refleja el compromiso del Ayuntamiento con la protección y el bienestar animal», subrayando que el programa CER «es una herramienta fundamental para garantizar la salud de las colonias, evitar camadas no deseadas y mejorar la convivencia entre los animales y la ciudadanía».

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La edil ha agradecido la colaboración de las personas voluntarias y de las asociaciones que trabajan diariamente con las colonias felinas, remarcando que «su implicación es esencial para que estas políticas de protección animal funcionen de manera eficaz y sostenida en el tiempo».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Derriban el edificio del antiguo Sfera de Maisonnave para levantar un nuevo gigante comercial en Alicante
  2. 2 El Hércules golea (3-0) en homenaje a Solde y toma impulso
  3. 3 El delicioso negocio que hace Alicante con el antiguo quiosco Peret
  4. 4 El municipio de Alicante en el que disfrutar de la ruta de la tapa este fin de semana
  5. 5 Hasta 64 personas investigadas por la trama de construcción de asentamientos ilegales en las partidas rurales de Alicante
  6. 6 Angustioso rescate en Alicante: un anciano pasa cuatro horas atrapado tras caer por el Benacantil
  7. 7 Nueva duración para las mascletàs de las Hogueras de Alicante y sin sitio aún para los castillos de fuegos
  8. 8 Denuncian la ingesta de alcohol «a plena luz del día» junto parques infantiles de Carolinas y la Bola de Oro de Alicante
  9. 9 Los casos de suicidio entre menores se duplican en dos años en Alicante
  10. 10 Exhuman los restos del médico Pedro Herrero, que reposarán en la Concatedral de San Nicolás de Alicante

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Elda esteriliza 144 gatos como medida de control de sus colonias felinas

Elda esteriliza 144 gatos como medida de control de sus colonias felinas