Otro municipio alicantino que 'blinda' sus colonias felinas ante posibles rituales de Halloween El Ayuntamiento activa un dispositivo especial y recuerda que las sanciones por maltrato o sustracción pueden alcanzar los 200.000 euros

Nicolás Van Looy Benidorm Lunes, 27 de octubre 2025, 15:55 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de l'Alfàs del Pi ha puesto en marcha un refuerzo especial de vigilancia policial en las colonias felinas del término municipal con motivo de la cercanía de Halloween tras tener conocimiento de posibles sustracciones de gatos en distintas poblaciones españolas.

Según ha informado el consistorio, estos casos podrían estar relacionados con rituales o prácticas que atentan contra las normas básicas de convivencia y respeto animal.

Desde las concejalías de Protección Animal y Seguridad Ciudadana, el Ayuntamiento ha querido alertar a la población y pedir la colaboración vecinal para evitar cualquier tipo de incidencia.

En caso de detectar personas que accedan a las colonias sin autorización, se solicita avisar de inmediato a la Policía Local para permitir una intervención rápida y eficaz.

Sanciones de hasta 1.500 euros

El consistorio ha recordado que el incumplimiento de la Ordenanza Municipal de Protección Animal puede conllevar sanciones administrativas de hasta 1.500 euros, según la gravedad de los hechos. Además, se ha reforzado la presencia policial en todas las zonas donde existen colonias felinas controladas, con el objetivo de garantizar la seguridad y bienestar de los animales durante estas fechas especialmente sensibles.

La campaña de vigilancia permanecerá activa hasta el 6 de noviembre, periodo en el que los agentes realizarán rondas preventivas y controles aleatorios en puntos estratégicos del municipio.

La nueva Ley de Bienestar Animal endurece las sanciones

El Ayuntamiento también ha recordado que la Ley 7/2023 de Bienestar Animal, en vigor desde 2025, ha reforzado la protección legal de los animales domésticos en toda España, incluyendo a los gatos callejeros que forman parte de colonias felinas reguladas.

Esta normativa establece nuevas obligaciones y sanciones más severas tanto para los propietarios como para quienes cometan actos de maltrato o abandono. En los casos más graves, las multas pueden alcanzar los 200.000 euros, lo que representa un importante avance en materia de protección animal y una clara advertencia frente a comportamientos incívicos o delictivos.

El consistorio alfasino ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y colaboración de toda la ciudadanía, especialmente en estas fechas, para preservar el trabajo que desde hace años desarrollan los voluntarios y asociaciones de protección animal en la gestión ética de las colonias felinas.

L'Alfàs del Pi cuenta con una red de colonias controladas dentro de su programa de captura, esterilización y retorno (CER), que busca mantener la población felina en equilibrio y garantizar su bienestar, al mismo tiempo que se evitan problemas de salubridad o convivencia.

El Ayuntamiento ha insistido en que la protección de los animales es una responsabilidad compartida y ha pedido extremar la vigilancia vecinal para evitar cualquier tipo de daño o sustracción, reforzando así el compromiso del municipio con el bienestar animal y el civismo.