Urgente EN DIRECTO | Las tormentas llegan al sur de Alicante y dejan lluvias torrenciales en la costa
Las lluvias afectan a los municipios de la provincia de Alicante. Shootori

Emergencias pide a los municipios vigilar cauces y barrancos en la Marina Alta

El Centro de Coordinación ha remitido este aviso tras recibir información de la CHJ sobre posibles efectos por las fuertes lluvias que se están registrando entre el río Girona y el Serpis

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:35

Comenta

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha pedido a las localidades del norte de la provincia de Alicante que vigilen los cauces y barrancos ante las fuertes lluvias que se están registrando. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CICU) ha trasladado a los municipios comprendidos entre el río Girona --que atraviesa la Vall d'Ebo-- y el Serpis --que nace en Alcoy y desemboca en Gandia-- la información del ente estatal.

En su cuenta oficial de Twitter, Emergencias ha apuntado que, según la información de la CHJ, se ha alertado «sobre la afectación de las fuertes lluvias que se están registrando en los barrancos de su zona de influencia, concretamente los comprendidos entre el río Girona y Serpis».

Por ello, ha solicitado a los municipios mantener la observación y realizar seguimiento en cauces y barrancos, así como en las vías de comunicación afectadas.

En sus redes sociales, la CHJ ha pedido «mucha precaución» a la ciudadanía ante el «peligro de crecidas e inundaciones repentinas en cauces y ramblas».

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha detallado que, en estos momentos, caen lluvias y tormentas de «intensidad muy fuerte, localmente torrencial», en todo el litoral de la comarca alicantina de la Vega Baja, desde Guardamar del Segura hasta el Pilar de la Horadada.

Además, ha detallado que hay muchos rayos en la zona de Torrevieja. La célula con adversidad potencial alta que ha penetrado por Torrevieja se mueve lentamente hacia el noroeste, dejando a su paso lluvias y tormentas de intensidad muy fuerte, que afecta a la zona de Ciudad Quesada, Rojales y Catral.

