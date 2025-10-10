Emergencias pide a los municipios vigilar cauces y barrancos en la Marina Alta El Centro de Coordinación ha remitido este aviso tras recibir información de la CHJ sobre posibles efectos por las fuertes lluvias que se están registrando entre el río Girona y el Serpis

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha pedido a las localidades del norte de la provincia de Alicante que vigilen los cauces y barrancos ante las fuertes lluvias que se están registrando. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana (CICU) ha trasladado a los municipios comprendidos entre el río Girona --que atraviesa la Vall d'Ebo-- y el Serpis --que nace en Alcoy y desemboca en Gandia-- la información del ente estatal.

🚨El Centro de Coordinación de Emergencias traslada a los municipios información recibida desde la @CHJucar:



➡️Se alerta sobre la afectación de las fuertes lluvias que se están registrando en los barrancos de su zona de influencia, concretamente los comprendidos entre el río… — Emergències 112CV (@GVA112) October 10, 2025

En su cuenta oficial de Twitter, Emergencias ha apuntado que, según la información de la CHJ, se ha alertado «sobre la afectación de las fuertes lluvias que se están registrando en los barrancos de su zona de influencia, concretamente los comprendidos entre el río Girona y Serpis».

Avisos @AEMET_Esp | Viernes 10 octubre



🟥Riesgo extremo en litoral sur de Alicante



🟧Riesgo importante en litoral norte de Alicante y en litorales norte y sur y en el interior sur de Valencia



⚠️Peligro de crecidas e inundaciones repentinas



➕Info: https://t.co/7Zx9emxMSY pic.twitter.com/PlMpdHlK0s — Confederación Hidrográfica del Júcar (@CHJucar) October 10, 2025

Por ello, ha solicitado a los municipios mantener la observación y realizar seguimiento en cauces y barrancos, así como en las vías de comunicación afectadas.

En sus redes sociales, la CHJ ha pedido «mucha precaución» a la ciudadanía ante el «peligro de crecidas e inundaciones repentinas en cauces y ramblas».

Sigue lloviendo en el litoral de la Vega Baja, con intensidad fuerte o muy fuerte y ocasionalmente con tormenta. En estaciones de @ProyectoMastral @avamet y @MeteoSE de la zona se superan los 70 l/m² entre Rojales, Torrevieja y Pilar de la Horadada.

En Guardamar del Segura, 55.6. pic.twitter.com/fwy2OxHvju — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 10, 2025

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha detallado que, en estos momentos, caen lluvias y tormentas de «intensidad muy fuerte, localmente torrencial», en todo el litoral de la comarca alicantina de la Vega Baja, desde Guardamar del Segura hasta el Pilar de la Horadada.

Además, ha detallado que hay muchos rayos en la zona de Torrevieja. La célula con adversidad potencial alta que ha penetrado por Torrevieja se mueve lentamente hacia el noroeste, dejando a su paso lluvias y tormentas de intensidad muy fuerte, que afecta a la zona de Ciudad Quesada, Rojales y Catral.