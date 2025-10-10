Las tormentas descargan con fuerza en Torrevieja: 50 litros en menos de una hora y calles inundadas La Policía Local y el Ayuntamiento piden no circular debido a la gran cantidad de vías anegadas | Se ha suspendido el transporte urbano

Óscar Bartual Bardisa Alicante Viernes, 10 de octubre 2025, 15:17 | Actualizado 15:43h.

Tras tocar tierra en Pilar de la Horadada, la segunda localidad afectada por la llegada de las tormentas marinas ha sido Torrevieja. En menos de una hora las lluvias han descargado con mucha fuerza y han dejado casi 50 litros por metro cuadrado en «muy poco tiempo».

Desde Proyecto Mastral alertaban hace unas horas del movimiento de una tormenta marina hacia el litoral, que ha llegado poco después de las 14.30 horas y ha dejado lluvias torrenciales, anegando calles y obligando a suspender el transporte público.

⚠️Lluvias y tormentas de intensidad muy fuerte, localmente torrencial, en todo el litoral de la Vega Baja, desde Guardamar del Segura hasta el Pilar de la Horadada.https://t.co/hSmWB1uIFF — AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 10, 2025

El ayuntamiento de Torrevieja y la Policía Local han pedido a los ciudadanos que eviten los desplazamientos por la ciudad debido a las inundaciones repetinas que se han producido en muchos de los viales. El consistorio ha emitido un comunicado en el que «se recomienda encarecidamente evitar desplazamientos no esenciales hasta que no se restablezca el tráfico y se verifique que todas las vías están transitables».

Lluvia de intensidad torrencial en #Torrevieja. Nos acercamos a los 50 litros por metro cuadrado en muy poco tiempo. Hay muchas zonas anegadas en la ciudad. Por favor, evitad circular. Imágenes de la zona de la playa de Los Locos. pic.twitter.com/XPJSYBIchm — Proyecto Mastral (@ProyectoMastral) October 10, 2025

El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante (UA) ha avisado de que en las próximas horas estas tormentas irán tocando tierra y en estos momentos «las lluvias más intensas se concentran en zonas de la costa de la Vega Baja», donde han dejado inundaciones repentinas, como en el caso de Torrevieja.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) explica que estas tormentas, con intensidad «muy fuerte» están tocando tierra entre Guardamar del Segura y Pilar de la Horadada. Son estas áreas donde las lluvias están siendo «localmente torrencial» y han provocado torrentes de agua en las desembocaduras en las playas y han dejado calles anegadas.