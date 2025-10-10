El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante activa un refuerzo especial por la alerta roja El organismo público cuenta con 120 efectivos operativos en toda la provincia, preparados para intervenir ante posibles situaciones derivadas de la alerta meteorológica

El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante ha activado un dispositivo especial de refuerzo en diferentes puntos del territorio ante la alerta roja por la dana 'Alice', con el objetivo de estar preparados ante cualquier eventualidad, a pesar de que durante la mañana no se han registrado intervenciones destacadas relacionadas con episodios de lluvias, según han detallado desde el organismo público.

Entre las medidas adoptadas, destaca la instalación de un Puesto de Mando Preventivo (PRP) en el parque de San Vicente, con la presencia de un inspector y tres oficiales al frente de la coordinación operativa.

En cuanto a la distribución de recursos humanos, en el Área Norte -que abarca los parques de Marina Alta, Marina Baja, La Montaña y Vinalopó- se ha incrementado el personal con dos bomberos adicionales por dotación.

Por su parte, en el Área Sur -que incluye los parques de L'Alacantí, Bajo Vinalopó, Vega Baja y Vega Sur- se ha reforzado el servicio con una Bomba Rural Pesada (BRP) compuesta por un cabo y tres bomberos en funciones de retén.

Además, se han movilizado cuatro unidades de bomberos forestales (UBF) procedentes de Tibi, Biar, Xixona y Font Roja, que se suman al operativo general de emergencias. También se ha reforzado el Centro de Coordinación de Emergencias con la incorporación de dos operadores de radio, facilitando así una respuesta más ágil ante cualquier incidencia.

En total, a lo largo del día de hoy, se cuenta con 120 bomberos operativos en toda la provincia, preparados para intervenir ante posibles situaciones derivadas de la alerta meteorológica. Desde el Consorcio han informado que se continuará monitorizando la evolución de la jornada, y se actualizará la información en función de cómo se desarrollen los acontecimientos.

