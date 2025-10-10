Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Urgente EN DIRECTO | Las tormentas llegan al sur de Alicante y dejan lluvias torrenciales por la costa de la Vega Baja
Mazón, en el Puejsto de Mando Avanzado de la Vega Baja. TA

Mazón se desplaza a la Vega Baja para seguir la evolución de la dana tras reunirse con los consellers

El president ha mantenido antes una reunión telemática de seguimiento de la situación meteorológica

T.A.

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:55

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, se ha trasladado este viernes a la comarca alicantina de la Vega Baja para seguir la evolución y los efectos de la dana Alice, que mantiene en alerta roja por lluvias el litoral sur de Alicante este viernes.

Así, se ha desplazado hasta el Puesto de Mando Avanzado (PMA) del Ayuntamiento de Orihuela, que conforman fuerzas y cuerpos de seguridad, bomberos, brigadas municipales y personal del consistorio. Desde allí, se gestionan incidencias que se puedan producir en este municipio.

Previamente, el jefe del Consell ha mantenido desde las 11.00 horas una reunión telemática con el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y el resto de miembros del gobierno valenciano, con el objetivo de analizar la situación provocada por el temporal de lluvias que afecta a la Comunitat Valenciana.

La reunión se ha celebrado en la sede de Presidencia en Alicante, en la Casa de las Brujas, desde donde el 'president' ha estado en contacto con alcaldes de municipios que pueden verse afectados por el episodio de fuertes lluvias, según ha explicado la Generalitat en un comunicado.

A la reunión también han asistido el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez; el primer edil de Alicante, Luis Barcala, y el director general de Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunitat Valenciana, Alberto Martín.

El conseller Valderrama ha trasladado al 'president' de la Generalitat y miembros del Consell los resultados, medidas tomadas y las previsiones para las próximas horas que se han tratado en la reunión de coordinación ante el episodio de lluvias celebrada en el Centro de Coordinación de Emergencias de L'Eliana (Valencia).

