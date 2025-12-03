Las cinco noticias más importantes de Alicante este miércoles 3 de diciembre TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Todo Alicante Alicante Miércoles, 3 de diciembre 2025, 22:05 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este miércoles 3 de diciembre.

1 El nuevo Consell de Pérez Llorca: once consellerias, tres vicepresidencias y Barrachina de portavoz

El presidente Juanfran Pérez Llorca ha impregnado de arriba abajo su impronta en el nuevo Consell que acaba de anunciar, en el que hay nuevas caras, cambios de cartera y también de competencias. Amplía a once consellerias, tres más de las que diseñó Carlos Mazón. Ha respetado a casi todos los miembros del anterior gobierno autonómico, del que solo sale Ruth Merino en Economía y Hacienda, con sus actuales competencias. Pincha aquí para leer la noticia completa.

2 Los Presupuestos 2026 de Alicante suman diez millones más para Limpieza: «No estamos satisfechos»

El Ayuntamiento de Alicante ha presentado este miércoles la propuesta de Presupuestos para el año 2026 -aprobados por la Junta de Gobierno Local-, los cuales crecen un 5,8% respecto a este año y llegan a los 367,3 millones de euros. Se trata de «una cifra histórica», ha calificado la concejala de Hacienda, Nayma Beldjilali. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Acordonan una calle del centro por una grieta en uno de los edificios más emblemáticos de Alicante

La calle O'Donnell de Alicante se ha convertido este miércoles en un punto crítico en Alicante. La Policía Local ha acordonado la zona tras la aparición de una grieta de grandes dimensiones en el Estudio Hotel Alicante (el Riscal). La fractura comienza en la planta 16 y se extiende hasta la parte baja del edificio. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Los futuros maestros del fuego levantarán la hoguera de Navidad de Alicante

La hoguera de Navidad de este año llevará el sello del talento emergente. Los alumnos del curso Aprendiz de Artista Constructor de Hogueras, impartido por el Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante en la Agencia Local de Desarrollo ImpulsAlicante, serán los responsables de plantar esta foguera. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Alerta amarilla por viento en la provincia de Alicante

Alicante vivirá este jueves una jornada marcada por el viento y la presencia de cielos nubosos, con probables precipitaciones débiles durante la mañana. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por rachas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora en el interior de la provincia. Clica aquí para leer la noticia completa.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de TODOAlicante y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de TODOAlicante y activa la opción 'Permitir notificaciones'.