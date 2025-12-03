Acordonan una calle del centro por una grieta en uno de los edificios más emblemáticos de Alicante La fractura, a la altura del piso 16, ha obligado a proteger con mallas la fachada

Tere Compañy Martínez Alicante Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:01 Comenta Compartir

La calle O'Donnell de Alicante se ha convertido este miércoles en un punto crítico en Alicante. La Policía Local ha acordonado la zona tras la aparición de una grieta de grandes dimensiones en el Estudio Hotel Alicante (el Riscal). La fractura comienza en la planta 16 y se extiende hasta la parte baja del edificio.

Edificio afectado. Shootori

Ante el riesgo de desprendimiento en la parte alta del hotel Riscal la Policía Local ha cortado el paso de peatones en la zona de la acera afectada. Además de las balizas, el corte también afecta a una zona de contenedores y se han retirado vehículos aparcados en este tramo de calle.

El perímetro de seguridad se mantiene activo mientras los técnicos evalúan el estado del edificio. En las próximas horas se colocará una malla de protección que evite cualquier tipo de desprendimientos mientras se realiza una actuación definitiva. Al parecer los daños solo afectarían a la fachada y no al interior del edificio, que continúa con su actividad normal, según las fuentes consultadas.

