Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona acordonada por la Policía Local. Shootori

Acordonan una calle del centro por una grieta en uno de los edificios más emblemáticos de Alicante

La fractura, a la altura del piso 16, ha obligado a proteger con mallas la fachada

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 18:01

Comenta

La calle O'Donnell de Alicante se ha convertido este miércoles en un punto crítico en Alicante. La Policía Local ha acordonado la zona tras la aparición de una grieta de grandes dimensiones en el Estudio Hotel Alicante (el Riscal). La fractura comienza en la planta 16 y se extiende hasta la parte baja del edificio.

Edificio afectado. Shootori
Imagen principal - Edificio afectado.
Imagen secundaria 1 - Edificio afectado.
Imagen secundaria 2 - Edificio afectado.

Ante el riesgo de desprendimiento en la parte alta del hotel Riscal la Policía Local ha cortado el paso de peatones en la zona de la acera afectada. Además de las balizas, el corte también afecta a una zona de contenedores y se han retirado vehículos aparcados en este tramo de calle.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El perímetro de seguridad se mantiene activo mientras los técnicos evalúan el estado del edificio. En las próximas horas se colocará una malla de protección que evite cualquier tipo de desprendimientos mientras se realiza una actuación definitiva. Al parecer los daños solo afectarían a la fachada y no al interior del edificio, que continúa con su actividad normal, según las fuentes consultadas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre mata a puñaladas a su pareja y se ahorca en el balcón en Alicante
  2. 2 La hermana de la mujer asesinada en Alicante descubrió los cadáveres tras un aviso de la guardería donde estaba el bebé de la pareja
  3. 3 El nuevo Consell de Pérez Llorca: once consellerias, tres vicepresidencias y Barrachina de portavoz
  4. 4 Un abogado de Alicante se enfrenta a tres años y medio de cárcel por quedarse con 371.000 euros de 22 empleados despedidos
  5. 5 Sin abrigo, esquíes ni botas: así quería ascender un alicantino un pico de más de dos mil metros en La Rioja
  6. 6 Cuando la alerta llega demasiado tarde
  7. 7 Mehdi Puch no jugará con el Hércules hasta enero
  8. 8 Cae en Calpe una banda que desvalijaba tiendas usando bolsos modificados para burlar las alarmas
  9. 9 Las cinco noticias más importantes de Alicante este martes 2 de diciembre
  10. 10 Estos son los días de apertura de los mercados de Alicante durante el puente de diciembre y Navidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Acordonan una calle del centro por una grieta en uno de los edificios más emblemáticos de Alicante

Acordonan una calle del centro por una grieta en uno de los edificios más emblemáticos de Alicante