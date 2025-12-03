Alerta amarilla por viento en la provincia de Alicante La Aemet avisa de rachas de 70 kilómetros por hora en el interior

Tere Compañy Martínez Alicante Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:47 | Actualizado 20:17h.

Alicante vivirá este jueves una jornada marcada por el viento y la presencia de cielos nubosos, con probables precipitaciones débiles durante la mañana. La Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por rachas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora en el interior de la provincia.

Se espera que entre las 6 y las 12 horas se registren lluvias débiles en prácticamente toda la provincia, que irán desplazándose hacia el interior durante la tarde. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso o se mantendrán estables, mientras que las máximas apenas variarán respecto a días anteriores.

El viento soplará del oeste, ocasionalmente con intensidad fuerte y rachas muy fuertes en las zonas interiores, por lo que se recomienda precaución, especialmente en áreas abiertas y en carreteras de montaña.

En cuanto a las temperaturas, las mínimas serán estables o en ligero ascenso y las máximas con pocas variaciones: Alicante alcanzará los 18 °C, Elche los 17 °C y Orihuela los 16 °C, mientras que en Alcoy y Dénia se registrarán máximas de 13 °C y 18 °C respectivamente.

En general, la jornada será fresca, con viento intenso en el interior y lluvias débiles por la mañana, condiciones que conviene tener en cuenta al planificar actividades al aire libre.

Avisos en España

Un total de 23 provincias y Melilla activarán este jueves avisos por nieve, viento y oleaje, con acumulados significativos de nieve en las montañas del norte peninsular y del este de la meseta sur en cotas altas, según la predicción de la Aemet.

En concreto, las provincias con aviso amarillo por nieve serán Huesca, León, Cuenca, Lleida y Navarra (prineo), mientras que Almería, Granada, Ibiza y Formentera, Albacete, Cantabria (litoral), Tarragona, Murcia (noroeste), Vizcaya, Alicante, Castellón y Valencia activarán este nivel por viento.

También con aviso amarillo pero por oleaje estarán Almería, Granada, Ibiza y Formentera, Pontevedra, Melilla, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas. Sin embargo, se elevará a naranja (importante) en Asturias (litoral occidental y oriental), Cantabria (litoral costa), A Coruña, Lugo, Guipúzcoa, Vizcaya.

La AEMET prevé para este jueves rachas muy fuertes de viento en el sur de Baleares, Cantábrico, Alborán y amplias zonas del sureste y de la fachada oriental peninsular. Además, espera probables rachas de 90 kilómetros por hora (km/h) durante la tarde en litorales de Cantabria y Vizcaya.

Así, la jornada estará marcada por el paso de frentes en la Península y Baleares, con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones que afectarán a la mayor parte del territorio.

Si bien las lluvias son poco probables y de carácter ocasional en las islas Pitiusas, en la mayor parte del tercio sur y en la fachada oriental peninsular, se prevén más abundantes. En concreto, en Galicia, Pirineo occidental y especialmente en el área cantábrica, donde podrían ser persistentes y localmente fuertes, acompañadas de alguna tormenta y posible granizo ocasional.

Asimismo, nevará en los principales entornos de montaña de la mitad norte y sureste peninsular a una cota entre 1.300 y 1.500 metros (m). Sin embargo, en el sureste superarán los 1.800 m, mientras que en las montañas del cuadrante nordeste oscilarán entre los 1.000 y 1.300 m. También se prevén acumulados significativos en montañas del norte peninsular y del este de la meseta Sur.

Por su parte, en Canarias habrá cielos nubosos con posibles precipitaciones débiles en el norte de las islas montañosas y predominio de los intervalos de nubes medias y altas en el resto. Al mismo tiempo, se esperan brumas y bancos de nieblas en Galicia, Cantábrico y regiones de montaña.

En cuanto a temperaturas máximas, seguirán en descenso en el norte de Aragón y Cataluña, con pocos cambios en el resto del tercio norte peninsular y Canarias, y en aumento en el resto, más acusado en el sur peninsular.

A su vez, las mínimas estarán en aumento en Baleares y en la mitad noroeste y fachada oriental peninsular con pocos cambios en el resto y en Canarias, mientras que las heladas serán débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, y moderadas en el Pirineo.

Soplará viento moderado de componente oeste en la Península y Baleares. En general, será flojo en el tercio nordeste, pero llegará a ser fuerte con rachas muy fuertes en el sur de Baleares, Cantábrico, Alborán y amplias zonas del tercio sureste y de la fachada oriental peninsular. Además, en Canarias se espera alisio moderado con intervalos de fuerte.

