Los futuros maestros del fuego levantarán la hoguera de Navidad de Alicante Los estudiantes del curso de aprendiz de artista de la Agencia Local de Desarrollo plantarán su proyecto final en la plaza de la Montañeta

Adrián Mazón Alicante Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:52

La hoguera de Navidad de este año llevará el sello del talento emergente. Los alumnos del curso Aprendiz de Artista Constructor de Hogueras, impartido por el Gremio de Artistas de Hogueras de Alicante en la Agencia Local de Desarrollo ImpulsAlicante, serán los responsables de plantar esta foguera.

Este es el proyecto final del programa formativo, que celebra ya 25 años de trayectoria. La iniciativa se consolida así como un escaparate del relevo generacional del artesanado festero, ofreciendo a los estudiantes la oportunidad de enfrentarse a una obra real que será admirada por miles de alicantinos y visitantes durante las fechas más especiales del año.

Plantà de la hoguera de Navidad de 2024.

La plantà de la hoguera de Navidad de Alicante tendrá lugar el 18 de diciembre en la céntrica plaza de la Montañeta y se realizará al tombe, siguiendo la tradición recuperada en 2023 cuando esta foguera regresó al calendario festero tras años de ausencia.

El acto contará con la presencia de una banda de música, que acompañará el esfuerzo colectivo de los alumnos mientras elevan el cuerpo central de la foguera, en un ambiente festivo que contará también con las belleas del foc de Alicante y sus dames d'honor.

Una vez plantada, la foguera de Nadal permanecerá en la plaza de la Montañeta hasta el 21 de diciembre, fecha en la que, alrededor de las 20 horas, se procederá a la cremà.

Este será uno de los momentos más especiales para los alumnos del curso de aprendiz, ya que la cremà marcará el cierre del proyecto y verán cómo su trabajo culmina en la esencia misma de la fiesta del fuego. Para muchos de ellos, será la primera vez que experimenten la emoción de ver arder una foguera construida con sus propias manos.

Fogueres en Nadal 2025

El calendario festero marca en rojo los días 19 y 20 de diciembre, cuando se celebrarán las tradicionales cenas de Fogueres i Barraques en Nadal. Estos encuentros reúnen a foguerers y barraquers en un ambiente de convivencia previo a la Navidad.

Durante estas veladas se desarrollará uno de los momentos más esperados, como es el descubrimiento del lugar de las convivencias de las candidatas adultas e infantiles, un anuncio que este año, como es costumbre, estará a cargo del alcalde de Alicante, Luis Barcala.