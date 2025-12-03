Pérez Llorca amplía el Consell hasta once carteras, pero se queda la promoción del valenciano El nuevo responsable crea la Conselleria de Presidencia y aumenta su equipo directo | La única baja del actual gobierno es Ruth Merino

El presidente Juanfran Pérez Llorca ha impregnado de arriba a abajo su impronta en el nuevo Consell que acaba de anunciar, en el que hay nuevas caras, cambios de cartera y también de competencias. AHa respetado a casi todos los miembros del gobierno autonómico, del que solo sale Ruth Merino en Economía y Hacienda, con sus actuales competencias.

No se trata, sin embargo, de una continuidad en firme. Obvio, habrá políticas que se mantengan como la reducción progresiva de tasas e impuestos. Pero el presidente ha querido explicar los principales cambios, que tienen que ver más con modificaciones en la composición de carteras que en las caras

El gobierno autonómico queda así:

Presidente: Juan Fransico Pérez Llorca.

Vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad: Susana Camarero.

Vicepresidente segundo y conseller de Presidencia: Pepe Díez Climent.

Vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras: Vicente Martínez Mus. El Consell ha creado el puesto de comisionado específico para la reconstrucción, puesto que ocupará Raúl Mérido, hasta ahora secretario autoómico de Medio Ambiente.

Conseller de Economía y Hacienda: José Antonio Rovira.

Conseller de Sanidad: Marciano Gómez.

Consellera de Emergencias: Juan Carlos Valderrama.

Consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia: Elena Albalat.

Consellera de Educación, Cultura y Universidades: María del Carmen Ortí.

Conseller de Agricultura, Agua y Ganadería: Miguel Barrachina, quien añade su condición de portavoz del Consell.

Consellera de Justicia: Nuria Martínez.

Consellera de Industria, Turismo e Innovación: Marián Cano.

