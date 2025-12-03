Pérez Llorca amplía el Consell hasta once carteras, pero se queda la promoción del valenciano
El nuevo responsable crea la Conselleria de Presidencia y aumenta su equipo directo | La única baja del actual gobierno es Ruth Merino
Alicante
Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:53
El presidente Juanfran Pérez Llorca ha impregnado de arriba a abajo su impronta en el nuevo Consell que acaba de anunciar, en el que hay nuevas caras, cambios de cartera y también de competencias. AHa respetado a casi todos los miembros del gobierno autonómico, del que solo sale Ruth Merino en Economía y Hacienda, con sus actuales competencias.
No se trata, sin embargo, de una continuidad en firme. Obvio, habrá políticas que se mantengan como la reducción progresiva de tasas e impuestos. Pero el presidente ha querido explicar los principales cambios, que tienen que ver más con modificaciones en la composición de carteras que en las caras
El gobierno autonómico queda así:
Presidente: Juan Fransico Pérez Llorca.
Vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad: Susana Camarero.
Vicepresidente segundo y conseller de Presidencia: Pepe Díez Climent.
Vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras: Vicente Martínez Mus. El Consell ha creado el puesto de comisionado específico para la reconstrucción, puesto que ocupará Raúl Mérido, hasta ahora secretario autoómico de Medio Ambiente.
Conseller de Economía y Hacienda: José Antonio Rovira.
Conseller de Sanidad: Marciano Gómez.
Consellera de Emergencias: Juan Carlos Valderrama.
Consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia: Elena Albalat.
Consellera de Educación, Cultura y Universidades: María del Carmen Ortí.
Conseller de Agricultura, Agua y Ganadería: Miguel Barrachina, quien añade su condición de portavoz del Consell.
Consellera de Justicia: Nuria Martínez.
Consellera de Industria, Turismo e Innovación: Marián Cano.
En actualización
Esta es una noticia de última hora y estamos trabajando para ampliar la información. Sigue toda la actualidad en todoalicante.es