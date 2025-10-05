Las cinco noticias más importantes de Alicante este domingo 5 de octubre TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

La Policía Local intercepta una patera en el Cabo de la Huerta de Alicante.

Alicante Domingo, 5 de octubre 2025, 22:44

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este domingo 5 de octubre.

1 Cambio radical del tiempo en Alicante: las lluvias vuelven este lunes y anticipan una posible dana para el puente

Tras varios días de tregua, con el 'veranillo de San Miguel' asomando, el tiempo volverá a dar un giro en Alicante. Los diferentes modelos apuntan a que la jornada de lunes se vivirá con el regreso de las lluvias, que dejarán un ambiente más otoñal. El Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante señala en su predicción que el viento de Levante y el aire frío en altura favorecerán la formación de nubosidad que «dejará lluvias débiles o localmente moderadas». Estas se irán extendiendo, a lo largo de la jornada, desde el litoral hacia el interior. Pincha aquí para leer la noticia completa.

2 Una patera llega al Cabo de la Huerta de Alicante con una decena de jóvenes migrantes a bordo

Una patera con alrededor de una decena de jóvenes migrantes ha llegado durante el mediodía de este domingo al litoral del Cabo de la Huerta, en Alicante. La embarcación precaria habría tocado tierra durante la mañana y, minutos después, han sido movilizadas varias patrullas de la Policía Local, Guardia Civil y un equipo de Soporte Vital Básico (SVB), que se han desplazado hasta la zona para atender a los ocupantes. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Pillados tras el chapuzón: tres detenidos en Alicante por robar el bolso a una bañista en el Postiguet

Un tranquilo baño en la playa del Postiguet de Alicante ha terminado con una persecución policial y tres detenidos como presuntos responsables de un delito de hurto, tras robar el bolso de una mujer cuando se metió en el agua. Los presuntos ladrones, dos hombres y una mujer de entre 39 y 41 años, estaban sentados en una toalla detrás de su víctima. Así, aprovecharon que se dirigió al agua para robar la mochila con sus pertenencias. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 El Ayuntamiento negocia con Vox un refuerzo de la limpieza

El Ayuntamiento negocia con Vox un refuerzo de la limpieza de Alicante, una de la condiciones impuestas por el grupo municpial para aprobar los presupuestos de 2026. No se trata de un plan de choque, algo que se considera para solucionar un «problema localizado», sino que sería algo más permanente en la senda de mejorar el servicio, explican fuentes municipales. Prueba de ello es que la Concejalía ha recibido 28.000 llamadas sobre la situación de calles, zonas verdes y espacios públicos de la ciudad, según los datos que maneja el nuevo responsable del área, Rafael Alemany, y que compartió con el resto de miembros de Corporación en el último pleno celebrado en el Consistorio alicantino. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Horas decisivas para el futuro de Rubén Torrecilla en el Hércules CF

El club ha perdido la confianza en Rubén Torrecilla pero la falta de un sustituto de garantías y el partido cercano ante el Atlético B (viernes) podrían mantenerle una semana más en el banquillo. La imagen hablaba por sí sola en el campo Pinilla después de que Torrecilla terminara la rueda de prensa. En el césped le esperaban el presidente, Carlos Parodi, y el secretario técnico, Paco Peña. Intercambio de opiniones, aspavientos con los brazos y sensación de nerviosismo al analizar las causas de las cuatro derrotas en seis partidos. Clica aquí para leer la noticia completa.

