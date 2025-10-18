Las cinco noticias más destacadas de este sábado 18 de octubre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Todo Alicante Alicante Sábado, 18 de octubre 2025, 23:27 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este sábado 18 de octubre.

1 El Hércules paga un peaje carísimo tras ganar al Villarreal B (2-1)

Soldevila, autor de los dos goles del equipo, se lesiona de gravedad en la rodilla izquierda y es trasladado, entre lágrimas, en ambulancia a un hospital después del partido. Pincha aquí para leer la noticia completa.

2 La Guardia Civil despliega un operativo en el Maigmó para localizar a un hombre desaparecido

La desaparición de un hombre de 49 años ha movilizado desde este sábado un amplio dispositivo de búsqueda en el entorno del Maigmó, según ha podido conocer TodoAlicante. La Guardia Civil rastrea la zona con unidades terrestres, perros especializados y un helicóptero tras recibir la alerta de sus familiares, que denunciaron la ausencia ante la Policía Nacional y temen que pudiera intentar quitarse la vida. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Una coca de mollitas para la historia

Espectacular y sabroso récord el que se ha batido este sábado en Alicante. La avenida de la Constitución se ha transformado en un auténtico templo del sabor con la elaboración de una coca de mollitas con cifras de infarto: 170 metros de longitud con los cuales se han repartido 190 porciones. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Las chabolas se desplazan al centro de Alicante

De los barrios de la periferia al centro de la ciudad. Las intervenciones realizadas por la Policía Local de Alicante para desalojar los asentamientos de personas sin hogar no han acabado con el problema; más bien, lo han desplazado a otras zonas. De barrios como el PAU 1, La Torreta o Juan Pablo II, las infraviviendas han aparecido en zonas verdes y espacios naturales en la parte urbana más tradicional. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 El Critérium de La Nucía reúne al pasado y presente del ciclismo

El Critérium de La Nucía, preludio del Gran Fondo, ha vuelto a demostrar que el ciclismo es diversión y espectáculo. Con un ambiente inmejorable, un público entregado y un cartel de lujo, la jornada de este sábado se ha convertido en una auténtica fiesta, marcada por el buen tiempo. Clica aquí para leer la noticia completa.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.

En Android, accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de TODOAlicante y activa las notificaciones.

En iOS (iPhone), accede al menú de Ajustes >> Notificaciones. Localiza la app de TODOAlicante y activa la opción 'Permitir notificaciones'.