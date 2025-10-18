El Critérium de La Nucía reúne al pasado y presente del ciclismo La pareja formada por Héctor Álvarez-Samuel Sánchez se han llevado el Duelo Élite Leyendas, mientras que Dylan Van Baarle ha hecho lo propio en la prueba de puntuación

Uno de los tres duelos entre ciclistas y coches de rally que ha tenido lugar en el evento.

El Critérium de La Nucía, preludio del Gran Fondo, ha vuelto a demostrar que el ciclismo es diversión y espectáculo. Con un ambiente inmejorable, un público entregado y un cartel de lujo, la jornada de este sábado se ha convertido en una auténtica fiesta, marcada por el buen tiempo.

Desde primera hora de la tarde, los cientos de aficionados han llenado la feria del corredor mientras los ciclistas iban llegando. Uno de los momentos más bonitos del día ha sido durante la firma de autógrafos con las estrellas del pelotón, donde los más jóvenes (y no solo), han podido charlar con sus referentes. Tras el emocionante momento, ha llegado la batalla y la competición con las cuatro pruebas del Critérium.

Sol, público y ciclismo del más alto nivel

Bajo un sol radiante y con una temperatura perfecta para disfrutar, los protagonistas del día, entre ellos Isaac del Toro (UAE Team Emirates), Dylan van Baarle (Visma-Leaseabike), Héctor Álvarez (Lidl-Trek Future Racing) y muchas otras figuras nacionales e internacionales, han ofrecido una exhibición de ciclismo en estado puro.

La baja a última hora de la ganadora del Tour de Francia, Pauline Ferrand-Prévot, no ha roto la dinámica y el espectáculo, ya que la propia corredora ha querido formar parte del evento devolviendo al público el cariño que le ha dado. Perico Delgado y Samuel Sánchez han sido las otras grandes estrellas de la tarde participando en el duelo contra el piloto de rallyes, Miguel Fuster.

Los duelos coche-ciclista, el gran momento del día

Tras el duelo entre las parejas formadas por Héctor Álvarez-Samuel Sánchez e Isaac del Toro-Perico Delgado, que ha sido para el equipo del campeón olímpico y la emocionante prueba de puntuación, que ha ganado Dylan Van Baarle ha llegado uno de los momentos más vibrantes de la tarde.

Los tres duelos entre ciclistas y coches de rally, han traído el estruendo. Pese a que Miguel Fuster se ha llevado todas las victorias, Perico Delgado, Isaac del Toro y Samuel Sánchez han ofrecido una resistencia espectacular y han arrancado la ovación del público en cada enfrentamiento.

La tarde se ha cerrado con la prueba de eliminación donde los ciclistas han dado absolutamente todo en cada vuelta. Isaac del Toro, como era de esperar dada su calidad, ha sido el vencedor final frente al joven Héctor Álvarez.

Ganadores de las pruebas del Critérium 2025 Duelo Élite – Leyendas: La pareja formada por Samuel Sánchez-Héctor Álvarez

Prueba de Puntuación: Dylan Van Baarle

El Duelo (Coche vs Ciclista): Miguel Fuster

Eliminación: Isaac del Toro, Héctor Álvarez y Jaume Guardeño

El espectáculo continúa mañana, domingo 19 de octubre desde las 8:30 h, con la celebración del Gran Fondo La Nucía 2025, la marcha cicloturista que reunirá a cientos de ciclistas para recorrer los paisajes de la Costa Blanca. Será una jornada marcada por la pasión por el ciclismo con un ambiente inmejorable para despedir un fin de semana histórico en La Nucía.

