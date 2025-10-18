El Hércules paga un peaje carísimo tras ganar al Villarreal B (2-1)

Soldevila se lleva las manos a la cabeza después de una ocasión fallada en el encuentro.

Juan F. Millán Alicante Sábado, 18 de octubre 2025, 20:38 | Actualizado 20:49h. Comenta Compartir

En el Hércules nunca la alegría es completa. Los alicantinos han ganado al Villarreal B, una victoria absolutamente providencial en plena crisis de resultados y con Torrecilla en el filo de la navaja. Sin embargo, una acción desafortunada en el último minuto de encuentro ha llenado el Rico Pérez de silencio e incertidumbre.

Soldevila, eje fundamental de la victoria de los alicantinos con dos goles, ha tenido que abandonar el terreno de juego en camilla con una grave lesión en su rodilla izquierda después de que un jugador rival le haya caído encima de manera accidental.

El futbolista barcelonés ha abandonado el estadio con lágrimas en los ojos y acompañado por su novia en una ambulancia camino de un hospital para hacerle las pruebas oportunas y poner diagnóstico a su dolencia.

«Mientras hay vida, hay esperanza», ha dicho Torrecilla en rueda de prensa, consciente de que la lesión de Solde puede ser de las graves.

Soldevila ha hecho un partido fantástico, recordando su mejor versión de la pasada temporada. Ha marcado el tanto del empate antes del descanso y en la recta final, a ocho minutos del minuto 90, ha aprovechado un pase extraordinario de Antonio Aranda para dar al Hércules una victoria que se resistía desde hacía casi dos meses.

Torrecilla ha recibido el abrazo de muchos futbolistas con el 2-1. El vestuario era consciente de que el entrenador volvía a jugarse el cargo y ha dado un paso al frente cuando peor pintaban las cosas demostrando su apoyo al técnico extremeño.

Imágenes de Soldevila, Ortiz, Peña, Portillo y Torrecilla, este sábado en el Rico Pérez en el encuentro ante el Villarreal B. SHOOTORI

La vieja guardia ha aparecido. Jugadores como Soldevila, Aranda, Mangada o Sotillos han liderado el triunfo. Incluso, Colomina cuando ha fallado y ha provocado la contra del 0-1 del Villarreal se ha quedado abatido sobre el césped, consciente de que su error podía condenar a Torrecilla.

El Rico Pérez ha vuelto a entonar el «Enrique, vete ya». El propietario ha visto el partido acompañado de su yerno y hombre fuerte en la confección de la plantilla, Javier Portillo, y del secretario técnico, Paco Peña.

El público ha cargado contra Ortiz por la gestión de las últimas semanas cuando desde el club han aireado el deseo de un cambio en el banquillo y la negociación con algunos candidatos, pese a que Torrecilla seguía en el día a día.

Los alicantinos, casi sin descanso, recibirán el miércoles al Atlético de Madrid B a las 19 horas.

