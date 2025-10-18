Las chabolas se desplazan al centro de Alicante El desalojo de campamentos de personas sin hogar en la periferia traslada los asentamientos a otras zonas

Tere Compañy Martínez Alicante Sábado, 18 de octubre 2025, 07:11 Comenta Compartir

De los barrios de la periferia al centro de la ciudad. Las intervenciones realizadas por la Policía Local de Alicante para desalojar los asentamientos de personas sin hogar no han acabado con el problema; más bien, lo han desplazado a otras zonas. De barrios como el PAU 1, La Torreta o Juan Pablo II, las infraviviendas han aparecido en zonas verdes y espacios naturales en la parte urbana más tradicional.

Es el caso de las laderas del Benacantil, donde el problema no es nuevo. La presidenta de la asociación vecinal del Raval Roig, Conchi Galea, ha explicado a TodoAlicante que ya el año pasado denunciaron la presencia de asentamientos en varias zonas del monte. «Es habitual ver a personas sin hogar en la zona cercana a la calle Doña Violante o en el parque de Virgen del Socorro. Entendemos que no es donde deben estar y generan sensación de inseguridad, porque algunos tienen problemas de conducta o son agresivos», afirma la dirigente vecinal.

Ampliar Asentamientos en el Postiguet. TC

También han aparecido asentamientos en otras zonas, como en la playa del Postiguet, donde desde hace semanas varias personas montan su campamento con sombrillas en una de las zonas de difícil visibilidad desde el paseo, junto al nuevo espigón. Este miércoles fueron desalojadas.

Sin embargo, para los vecinos del PAU 2 la retirada de los asentamientos tampoco ha sido efectiva. «Era una actuación de maquillaje, al día siguiente ya estaba todo igual», critica el presidente de la asociación, Miguel Ángel Gracia. El dirigente vecinal reconoce que las actuaciones puntuales no sirven para afrontar la situación de las personas sin hogar en las calles de Alicante.

Operación coordinada contra los asentamientos ilegales

El pasado 17 de septiembre, una actuación coordinada entre diversos departamentos municipales y la Policía Local comenzó la retirada de tiendas de campaña y enseres abandonados, «no sin antes pedir a sus inquilinos la retirada voluntaria de los mismos», indicaban fuentes municipales en ese momento.

Las primeras actuaciones se iniciaron en el entorno del barrio de Juan Pablo II, al ser uno de los espacios en los que se habían registrado más quejas, aunque seguirán en otros puntos localizados, principalmente en los barrios de La Torreta (PAU 2) y Rabasa.

Los agentes actuaron en todos los casos siguiendo el mismo procedimiento de aviso previo y seguimiento hasta conseguir el abandono voluntario del asentamiento, junto a la retirada de las tiendas y enseres personales. Los Servicios Sociales prestaron atención a estas personas y, en último término, los servicios de limpieza fueron los encargados de retirar los enseres y restos abandonados.

Actuaciones de la concejalía de Seguridad

Según las cifras oficiales de la Concejalía de Seguridad, se han realizado 1.177 intervenciones con personas sin hogar en Alicante, de las cuales 959 se han llevado a cabo en los últimos seis meses. Es decir, una media de cinco al día, según expone su responsable, Julio Calero.

La Policía Local de Alicante tiene adscritos a dos agentes a los Servicios Sociales. Esta patrulla realiza tres batidas a la semana para «detectar nuevos asentamientos» y «hacer seguimiento de los casos abiertos». En las últimas semanas, un dispositivo especial de seguridad ha levantado los asentamientos creados en La Torreta y Juan Pablo II, entre otros.