Imágenes del incendio forestal declarado en Foncalent.
Imágenes del incendio forestal declarado en Foncalent. Miriam Gil Albert

Controlado el incendio forestal de Fontcalent que ha obligado a desalojar a 25 vecinos

Las llamas han calcinado nueve hectáreas de matorral y monte bajo en el paraje del Fondo de la Campaneta

Alejandro Hernández

Alejandro Hernández

Alicante

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 18:26

Los bomberos han dado por controlado el incendio forestal declarado la tarde de este miércoles en una zona de matorrales en la partia rural de Fontcalent. El fuego se ha declarado sobre las 16.30 horas y ha obligado a la Policía Local de Alicante ha desalojar por precaución 25 residentes de viviendas próximas a las llamas, que han sido conducidas provisionalmente al centro social Lomas Blancas y ya han vuelto a sus respectivos domicilios. No se ha producido ningún daño personal, según han confirmado desde el Ayuntamiento.

En total, cinco dotaciones del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Speis) del Ayuntamiento de Alicante con 25 bomberos han intervenido en la extinción del incendio forestal que ha calcinado nueve hectáreas de matorral y monte bajo en el paraje del Fondo de la Campaneta de la partida rural de Fontcalent.

En las labores de extinción también han participado ocho agentes de la Policía Local, dos brigadas forestales aerotransportadas y otras dos del Consorcio Provincial de Bomberos del Parque de San Vicente del Raspeig con dos autobombas y tres medios aéreos, dos aviones de ala fija y un helicóptero.

El incendio, que también ha obligado a cortar y regular el tráfico en los accesos de este núcleo rural, ha quedado controlado unas tres horas después de su inicio, aunque un medio aéreo ha permanecido operativo en la zona perimetrada para refrescar la superficie afectada por las llamas y controlar que no se produce ningún rebrote.

Las dos brigadas forestales y efectivos del Speis de Alicante mantendrán el servicio durante la noche de este miércoles con carácter preventivo para controlar que no se reactive el fuego.

