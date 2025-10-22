Las cinco noticias más destacadas de este miércoles 22 de octubre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este miércoles, 22 de octubre.

1 El Hércules golea (3-0) en homenaje a Solde y toma impulso

Iban muy en serio los mensajes de «lo haremos por ti» que prácticamente todos los jugadores del Hércules han mandado en los últimos días a su compañero Soldevila, caído en combate. La plantilla se conjuró para dedicarle el triunfo ante un Atlético Madrileño que venía lanzado y buscaba en el Rico Pérez su quinta victoria consecutiva y el liderato. Pero el filial se marchó de Alicante con un 3-0 en contra tras una muy buena noche de fútbol de un Hércules que sale del descenso, coge impulso y ve muy reforzada la figura de su entrenador Rubén Torrecilla. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 La Aemet activa la alerta amarilla por viento en Alicante mientras las noches tropicales baten el récord histórico

La provincia de Alicante se mete de lleno en el 'veroño'. Así lo dejan ver las cifras y datos desgranados por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ya que las temperaturas máximas de estos días superan los 30 grados en pleno mes de octubre. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 El delicioso negocio que hace Alicante con el antiguo quiosco Peret

La estampa icónica de Alicante es la Explanada de España, con su pavimento en blanco, rojo y azul siguiendo las olas del mar y un mar de palmeras que acompañan al visitante durante todo el tramo, desde el monumento a Canalejas hasta la Plaza del Mar. Y, allí, al fondo del paseo, se encuentra otro de los emblemas de la ciudad: el antiguo quiosco Peret, famosa horchatería-heladería, que emprende nuevo rumbo. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Angustioso rescate en Alicante: un anciano pasa cuatro horas atrapado tras caer por el Benacantil

Cuatro horas inmóvil tras una caída a los pies del castillo de Santa Bárbara. Esta es la situación que vivió durante la madrugada del lunes un anciano de 78 años y origen nórdico hasta su rescate. El hombre se resbaló por un terraplén de tres metros de altura en la ladera del monte Benacantil próxima al aparcamiento de La Ereta. A causa del golpe, quedó inmovilizado. Además, perdió el móvil en la oscuridad. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Un pequeño pueblo de 171 habitantes es el municipio con las rentas más altas de Alicante

Alicante es la quinta provincia con la renta media por persona más baja de España. Los ingresos unipersonales ascienden hasta los 12.313 euros, una de las cifras más bajas de todo el país y lejos de la media nacional, que se sitúa por encima de los 15.000. Tan solo las provincias de Almería (11.543), Jaén (11.847), Huelva (12.008) y Badajoz (12.068) tienen rentas más bajas que las de Alicante. Clica aquí para leer la noticia completa.

