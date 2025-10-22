Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Colomina celebra el 3-0 junto a Fran Sol y Slavy. SHOOTORI

El Hércules golea (3-0) en homenaje a Solde y toma impulso

Los blanquiazules salen del descenso ante el Atlético Madrileño tras firmar su mejor partido con goles de Galvañ, Unai Ropero y Colomina

Lucas V. Belmar

Lucas V. Belmar

Alicante

Miércoles, 22 de octubre 2025, 21:30

Iban muy en serio los mensajes de «lo haremos por ti» que prácticamente todos los jugadores del Hércules han mandado en los últimos días a su compañero Soldevila, caído en combate. La plantilla se conjuró para dedicarle el triunfo ante un Atlético Madrileño que venía lanzado y buscaba en el Rico Pérez su quinta victoria consecutiva y el liderato. Pero el filial se marchó de Alicante con un 3-0 en contra tras una muy buena noche de fútbol de un Hércules que sale del descenso, coge impulso y ve muy reforzada la figura de su entrenador Rubén Torrecilla.

El técnico extremeño repitió de inicio con el mismo esquema del choque ante el Villarreal B, pero con tres novedades, hombre por hombre: Rojas por Soldevila, Ben Hamed por Colomina y Fran Sol. La primera parte fue atractiva, con dos ocasiones claras para cada equipo y la sensación de que el partido se podría abrir en cualquier momento.

El primer acercamiento con peligro del Hércules llegó en el 22' con una buena asistencia de Aranda desde la izquierda que fue rematada a bocajarro por Ben Hamed desde el punto de penalti, pero el disparo fue demasiado centrado cuando ya se cantaba el gol. La segunda ocasión tuvo de nuevo a Aranda como protagonista con un pase extraordinario a Fran Sol a la espalda del central. El punta madrileño, en posición escorada, definió con la zurda, pero el meta del filial salvó en una acción de mucho mérito.

La segunda parte sí fue de claro color blanquiazul. El Hércules empujó más y encontró la recompensa del gol en el minuto 66 tras una buena acción colectiva que comenzó Rojas. Unai Ropero asistió a Javi Jiménez y el pase atrás de lateral encontró el pie derecho del canterano Galvañ, quien abrió el marcador con fortuna, ya que su disparo raso no llevaba excesivo peligro, pero pasó entre las piernas de un zaguero y eso despistó al portero.

El 1-0, celebrado con una camiseta de Soldevila al aire, encendió la mecha del Rico Pérez y el filial no reaccionó. Ben Hamed envió el balón al palo en el 62' tras una buena acción individual y Unai Ropero firmó el 2-0 en el 66' con un zurdazo a la escuadra tras recibir un buen pase interior del canterano De Palmas.

El Atlético Madrileño pudo recortar distancias en el 80' en un penalti de Rentero tras pérdida de Jeremy de León que el colegiado rectificó tras verlo en el VAR y, poco después, en un rebote de Javi Jiménez que se colaba en la portería pero que fue repelido por Adrián Bolo en el último momento.

Para redondear la fiesta, Colomina cerró en el marcador en el 96' con un zurdazo desde la frontal del área a pase de Jeremy de León. El abrazo del catalán con Soldevila puso el punto y final a la primera gran tarde del Hércules esta temporada. Que vengan muchas más.

