El delicioso negocio que hace Alicante con el antiguo quiosco Peret

José Vicente Pérez Pardo Alicante Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:59 | Actualizado 15:13h. Comenta Compartir

La estampa icónica de Alicante es la Explanada de España, con su pavimento en blanco, rojo y azul siguiendo las olas del mar y un mar de palmeras que acompañan al visitante durante todo el tramo, desde el monumento a Canalejas hasta la Plaza del Mar. Y, allí, al fondo del paseo, se encuentra otro de los emblemas de la ciudad: el antiguo quiosco Peret, famosa horchatería-heladería, que emprende nuevo rumbo.

Después de que el Ayuntamiento de Alicante anulara la anterior concesión por deudas, el afamado quiosco está en pleno proceso de búsqueda de un nuevo dueño. Lo único que no se podrá mantener es el nombre de Peret, marca registrada por la antigua concesionaria.

Pero su espíritu continuará. De hecho, según los pliegos del concurso, «se ha incluido como requisito obligatorio que la concesionaria trabaje con productos artesanos, concretamente helados y granizados, para continuar con la actividad tradicional desarrollada allí desde hace varias décadas». Además, la elaboración propia de estos productos artesanos supone un 10% de los criterios cuantificables (el 90% restante es el canon ofertado).

Cuestiones que ahora deberán comprobar los técnicos municipales para establecer la clasificación de las seis proposiciones aceptadas por la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Alicante. El interés por explotar este estratégico quiosco ha sido muy importante: con ofertas que superan los cuatro millones de euros.

Aunque han sido siete las proposiciones presentadas, una ha sido excluida por no cumplir con las bases de la convocatoria, la de Valor Retail S.L. Por tanto, han quedando seis candidatas a adjudicarse este contrato: Café Ole&Friends S.L. con una oferta de 1.839.985,14 euros; la Unión Temporal de Empresas formada por las mercantiles Sensai Restauración S.L.U. y Mundaka Helados S.L. (3.213.123,30 euros); la UTE Nicolás Romero Vargas (2.003.333); Ondiba S.L. (1.293.565); Lunetoile Ocio 9 S.L. (2.720.947,72) y Hotel Boutique Isla de Tabarca S.L. que ha presentado la mayor oferta económica con un canon de 4.023.523,38 euros.

El concurso salió a licitación a mediados del pasado mes de septiembre ofreciendo una concesión demanial por un plazo de siete años, con la posibilidad de ampliarlo con dos prórrogas de tres años cada una, y un canon de partida de 1.263.828,18 euros, con un incremento interanual del 2%. Es decir, la mayor oferta casi ha multiplicado por cuatro el precio de licitación municipal.

El órgano municipal ha aplazado la clasificación de las propuestas a pesar de darse a conocer su oferta económica hasta comprobar con la documentación aportada por las mercantiles el cumplimiento de los requisitos exigidos, entre los que se encuentra el de mantener la actividad anterior y la elaboración propia de los productos.