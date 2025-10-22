Un pequeño pueblo de 171 habitantes es el municipio con las rentas más altas de Alicante Los ingresos netos por persona superan los 25.000 euros en esta localidad | Destaca la diferencia entre el sur del territorio y el norte

Óscar Bartual Bardisa Alicante Miércoles, 22 de octubre 2025, 19:57

Alicante es la quinta provincia con la renta media por persona más baja de España. Los ingresos unipersonales ascienden hasta los 12.313 euros, una de las cifras más bajas de todo el país y lejos de la media nacional, que se sitúa por encima de los 15.000. Tan solo las provincias de Almería (11.543), Jaén (11.847), Huelva (12.008) y Badajoz (12.068) tienen rentas más bajas que las de Alicante.

Estas son las principales conclusiones que se extraen del Atlas de distribución de renta de los hogares, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), con datos correspondientes a los ingresos del año 2023.

El análisis del INE en la provincia muestra importantes diferencias entre los ingresos en el sur y en el norte de Alicante, con rentas que varían en más de 15.000 euros por persona. De hecho, el muncipio más rico se sitúa en El Comtat, en el interior-norte de la provincia de Alicante.

Se trata de Benasau, un pequeño pueblo de 171 habitantes donde las rentas medias netas superan los 25.000 euros por persona, casi 6.000 euros más que el segundo en el listado, Benifallim, que con 19.435 euros por persona era la localidad con las rentas más altas el anterior año analizado por el INE.

En ocho años las rentas han crecido ampliamente en esta localidad, pasando de los 13.531 euros de 2015 a los 25.396 euros del 2023. De hecho, en el año 2022, según los datos del INE, las rentas en este pueblo eran de 16.107 euros, un 57,67% de diferencia en tan solo un año.

En el caso de poner el foco en la renta por hogar, esta sube en Benasau hasta los 56.139 euros, 21.000 euros más que los registros del anterior ejercicio estudiado por el INE. Completan este listado otros pequeños pueblos como Benillup (41.206 euros) y Benimarfull (39.672 euros).

Las localidades más pobres

Entre los municipios más pobres de Alicante, dos de los tres del ranking se ubican en la Vega Baja, mientras que el primero, Bolulla, está localizado en la Marina Baixa. Allí las rentas por persona superan por poco los 9.753 euros. Le sigue Formentera del Segura, con 9.857 euros, y Torrevieja, con ingresos medios por persona de 9.868 euros. Son las únicas tres localidades que no sobrepasan los 10.000 euros.

