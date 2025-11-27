Las cinco noticias más destacadas de este jueves 27 de noviembre en Alicante TodoAlicante resume la actualidad del día en la provincia

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este jueves, 27 de noviembre.

1 Juanfran Pérez Llorca, nuevo presidente de la Generalitat Valenciana

Juan Francisco Pérez Llorca se ha convertido este jueves 27 de noviembre de 2025 en presidente de la Generalitat Valenciana. Será el octavo jefe del Consell desde la constitución del autogobierno autonómico en 1982, el tercero alicantino después de Eduardo Zaplana y Carlos Mazón. Sucede a este último solo 13 días después de que renunciara al cargo un año después de la riada que asoló Valencia el 29 de octubre de 2024, que provocó 229 fallecidos. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Detectado un caso de gripe aviar en un pavo real de un parque de Guardamar del Segura

Un ejemplar de pavo real que habitaba en el parque municipal Reina Sofía de Guardamar del Segura ha dado positivo en gripe aviar. Así lo ha indicado este jueves el alcalde de la localidad, José Luis Sáez, en redes sociales y también lo han confirmado fuentes de la Conselleria a Europa Press. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Alicante lidera el mapa de la desertificación en España: el primer atlas revela que el 98,9% de su territorio árido está degradado

Aviso para los amantes de los conciertos al aire libre en Alicante. La Concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento ha explicado este jueves a través de un comunicado que los espectáculos que se están publicitando para el próximo año en el Área 12-Multiespacio Rabasa carecen del preceptivo permiso municipal. Esto no significa que no vayan a celebrarse, sino que todavía no cuentan con la licencia municipal, a pesar de que las entradas ya están a la venta desde hace semanas. Clica aquí para conocer la noticia completa.

4 Alicante advierte: los conciertos en Multiespacio Rabasa podrían no celebrarse

San Nicolás ya prepara las maletas para pasar una temporada navideña en Alicante. El legendario obispo, y también más conocido del mundo como Papá Noel, regresará a la ciudad para instalarse en su nueva casa, resurgida en la plaza Séneca. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Condenan a prisión a un abuelo por abusar sexualmente durante seis años de su nieta en Alicante

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a una pena de prisión de cinco años a un hombre que abusó durante seis años de su nieta. Lo hizo entre los años 2009 y 2015, cuando la menor de edad tenía tan solo cuatro años y el condenado 67, cesando en estas prácticas cuando la niña llegó a los diez. Clica aquí para leer la noticia completa.

