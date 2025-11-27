Juanfran Pérez Llorca, nuevo presidente de la Generalitat Valenciana Sucede a Carlos Mazón después de su dimisión | Vox apoya al candidato popular a la primera tras aceptar sus condiciones | El finestrense se convierte en el tercer alicantino al frente del Consell

Juanfran Pérez Llorca, en su asiento en Les Corts cuando se ha anunciado su nombramiento como presidente de la Generalitat.

José Vicente Pérez Pardo Alicante Jueves, 27 de noviembre 2025, 18:19 Comenta Compartir

Juan Francisco Pérez Llorca se ha convertido este jueves 21 de noviembre de 2025 en presidente de la Generalitat Valenciana. Será el décimo jefe del Consell desde la constitución del autogobierno autonómico en 1982, el tercero alicantino después de Eduardo Zaplana y Carlos Mazón. Sucede a este último solo 13 días después de que renunciara al cargo un año después de la riada que asoló Valencia el 29 de octubre de 2024, que provocó 229 fallecidos.

Pérez Llorca ha tenido el respaldo de los 40 diputados del grupo popular y los 13 de Vox, por lo que ha obtenido la mayoría absoluta de Les Corts en la primera sesión de investidura a la que se presentaba como candidato popular.

Pérez Llorca fue el hombre designado por el presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, después de la dimisión de Mazón a petición propia a principios de noviembre. Los populares confiaron en el, hasta ahora, secretario general del PPCV, síndico del grupo en Les Corts y alcalde de Finestrat.

En apenas quince días, todo ha cambiado. Pérez Llorca abandonará la Alcaldía de Finestrat, a la que llegó en 2015 para ostentar el mayor cargo institucional de la Comunitat Valenciana. Le sustituirá Nati Algado, según adelanta Nico van Looy. Ya ha dejado el puesto de portavoz de Les Corts al alcoyano Fernando Pastor.

Y asumirá el cargo de Molt Honorable President de la Generalitat Valenciana con la obligación por delante de continuar la reconstrucción de la provincia de Valencia y afianzar el Consell popular de cara a las elecciones autonómicas que se deben celebrar en año y medio, a finales de mayo de 2027.

Núñez Feijóo ha confiado el proyecto popular a Pérez Llorca por su habilidad en la negociación y su capacidad de llegar a acuerdos. El voto favorable de Vox este jueves ha sido una nueva muestra de ello. El candidato popular ha tenido que asumir en su discurso de investidura algunos postulados de los de Abascal para obtener su respaldo, como la renuncia al Pacto Verde Europeo y la reclamación de obras hidraúlicas en la Comunitat Valenciana para prevenir futuras danas.

Comienza el tiempo de Pérez Llorca como nuevo presidente de la Generalitat, en el que el finestrense deberá marcar perfil propio, más allá del gobierno de Carlos Mazón. La toma de posesión será en días y, después, la primera decisión de calado de Pérez Llorca será la composición del nuevo Consell. Ahí comenzará a mostrar qué presidente será.