Imagen del parque Reina Sofía de Guardamar del Segura antes del aislamiento de las aves. Turismo Guardamar

Detectado un caso de gripe aviar en un pavo real de un parque de Guardamar del Segura

El munícipe explica que se dieron cuenta de que había algunos ejemplares que «se comportaban de una manera extraña» y que uno de ellos falleció

R. González/EP

Jueves, 27 de noviembre 2025, 22:33

Comenta

Un ejemplar de pavo real que habitaba en el parque municipal Reina Sofía de Guardamar del Segura ha dado positivo en gripe aviar. Así lo ha indicado este jueves el alcalde de la localidad, José Luis Sáez, en redes sociales y también lo han confirmado fuentes de la Conselleria a Europa Press.

Saéz, en su perfil de Facebook, ha detallado que llevan tiempo trabajando en el control de aves de ese parque, que permanecían aisladas desde que se decretó este mes. El munícipe ha explicado que se dieron cuenta de que había algunos ejemplares que «se comportaban de una manera extraña».

Finalmente, un pavo real falleció y lo pusieron en conocimiento de Sanidad. El animal fue analizado primero en Alicante y después en Madrid. Las pruebas practicadas han determinado que la gripe aviar ha sido la causa del fallecimiento del ave.

Posteriormente, tras la notificación recibida, se ha activado el protocolo de erradicación previsto en coordinación con las autoridades competentes. Según ha indicado el alcalde antes de que se produjera la confirmación oficial, ya le habían adelantado que posiblemente tendrían que hacer una retirada de todos los pavos reales.

Asimismo, Sáez ha recordado las recomendaciones que están dando desde la puesta en marcha del decreto. «No alimentar ni acercarse a las aves. El riesgo de contagio con humanos es muy bajo y puede producirse por contacto directo con las aves afectadas», ha advertido el primer edil.

