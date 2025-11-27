Alicante advierte: los conciertos en Multiespacio Rabasa podrían no celebrarse El Ayuntamiento aclara que los eventos anunciados en el Área 12 carecen de permiso municipal

Tere Compañy Martínez Alicante Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:27

Aviso para los amantes de los festivales en Alicante. La concejalía de Urbanismo del Ayuntamiento ha explicado este jueves que los conciertos que se están publicitando para el próximo año en el Área 12-Multiespacio Rabasa carecen del preceptivo permiso municipal y, en consecuencia, puede que no se celebren.

Al mismo tiempo, Urbanismo precisa que la autorización de estos conciertos queda supeditada al estudio individualizado de cada uno de ellos con el fin de garantizar los derechos del público asistente, que ya puede estar comprando entradas, y en aplicación de los principios de legalidad y seguridad jurídica.

«Tras haber tenido conocimiento de la venta anticipada para la asistencia a futuros conciertos en el Área 12-Multiespacio Rabasa, desde el Ayuntamiento de Alicante se considera necesario aclarar que, a día de hoy, desde el área de Urbanismo no se han concedido las licencias de actividad necesarias para su celebración, quedando supeditadas al estudio individual de cada uno de los expedientes que deberán tramitarse al efecto», indican fuentes de la concejalía.

«Por consiguiente», concluye el área de Urbanismo, «la publicidad de estos eventos musicales no se corresponde con una programación que cuente con las autorizaciones requeridas desde el punto de vista legal».

El Ayuntamiento precisa que los permisos municipales para estos conciertos, considerados como una actividad temporal no recurrente en el tiempo, estarán condicionados al cumplimiento de diferentes requisitos, entre los que figura una previsión de una afluencia de público lo suficientemente numerosa para justificar su celebración en el Multiespacio Rabasa, en lugar de en otros recintos de menor capacidad que ya cuentan con una concesión pública para el desarrollo de esta actividad.