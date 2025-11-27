Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Alicante advierte: los conciertos en Multiespacio Rabasa podrían no celebrarse
Audiencia provincial de Alicante. TA

Condenan a prisión a un abuelo por abusar sexualmente durante seis años de su nieta en Alicante

El hombre, condenado a cinco años, aprovechaba que la madre trabajaba y recogía a la menor de edad del colegio para someterla a tocamientos en sus partes íntimas | El condenado abusó de la víctima cuando tenía cuatro años y hasta los 10

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Jueves, 27 de noviembre 2025, 14:12

Comenta

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a una pena de prisión de cinco años a un hombre que abusó durante seis años de su nieta. Lo hizo entre los años 2009 y 2015, cuando la menor de edad tenía tan solo cuatro años y el condenado 67, cesando en estas prácticas cuando la niña llegó a los diez años.

Los hechos se extendieron durante seis años y el penado aprovechaba la relación de parentesco para realizar los abusos. El abuelo era el encargado de recoger a la niña del colegio, ya que la madre trabajaba, momento en el que aprovechaba para «satisfacer su apetencia sexual», según recoge la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante.

El procesado se desnudaba frente a la nieta y le pedía que le besara el pene, todo ello mientras el acusado le tocaba los pechos. A veces le pedía incluso que la menor se tocase sus partes íntimas mientras él miraba. Unos hechos que provocaron en la menor trastorno de estrés postraumático con ansiedad y depresión clínica. La menor se decidió a contar los hechos años después, cuando en su clase de 4º de la ESO realizó un taller sobre abuso sexual y comprobó que es lo que había sufrido por parte de su abuelo.

Durante el juicio la víctima, protegida mediante un biombo, narró varios de los hechos que sufrió cuando era pequeña. La menor aseguró durante el interrogatorio que su abuelo «le hacía sexo oral, le bajaba a ella la ropa interior y le introducía la lengua, pidiéndole a veces que le besara el pene o se tocara». La joven narra que «recuerda pedirle un vaso de leche y verle masturbándose, eyaculando en el propio vaso». Cuando ya era más mayor no se quedaba a dormir, pero en ocasiones se duchaba sin cerrar la puerta con pestillo «y le veía a él mirarla a través de la puerta medio abierta, excusándose y pidiéndole perdón».

Por su parte el condenado negó todos los hechos y argumentó que nunca se llegó a quedar a solas con la pequeña durante los años que la cuidó mientras su madre trabajaba. Sin embargo, la Sala recoge que, tras la valoración conjunta de las pruebas practicadas, como los informes psicológicos y la declaración de la menor, esta fue «detallada, mantenida en el tiempo y contundente». Así, concluye que la ausencia de móviles espurios por parte de la víctima, los hechos se produjeron según se relata en el apartado de hechos probados de la resolución.

De esta manera la sentencia concluye que el acusado «valiéndose de la relación de parentesco con la víctima y de su corta edad sometió a esta a tocamientos, sexo oral, masturbaciones de él y tocamientos de ella por orden del acusado, todo ello provocado por el acusado con claro ánimo libidinoso y causando con ello unos perjuicios en la perjudicada». Con ello se le condena de un delito continuado básico de abuso sexual a menor de 16 años abusando de su relación de parentesco de los artículos 183.1 y 4 del Código Penal.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

La Sala le impone el pago de una indemnización de 15.000 euros para la niña por los daños y perjuicios derivados del delito que sufrió. El hombre tampoco podrá acercarse a menos de 500 metros de ella, de su domicilio o de cualquier otro lugar en el que se halle, ni comunicarse con la víctima por ningún medio. Igualmente, el condenado a cinco años de prisión queda inhabilitado para ejercer cualquier profesión u oficio que conlleve trato con menores de edad, por un periodo de nueve años.

La sentencia no es firme y se puede recurrir ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de justicia de la Comunidad Valenciana.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arranca la contratación para construir 220 nuevas viviendas de protección oficial en la ciudad de Alicante
  2. 2 Estos son los festivos locales en Alicante del calendario laboral 2026
  3. 3 Los Bib Gourmand que arrasan en Alicante: estos son los restaurantes Michelin a buen precio
  4. 4 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  5. 5 Alicante ya tiene nuevo vecino: Papá Noel aterriza y monta su casa más mágica
  6. 6 Persecución en el centro de Alicante: echa a correr tras asaltar a una mujer y deja por el camino un rastro de billetes
  7. 7 Sanidad recomienda el uso de mascarillas en centros de salud y hospitales ante el aumento de los contagios
  8. 8 Esta es la mejor tapa de las tabernas de Alicante
  9. 9 Estudiantes y docentes de la EASDA se manifiestan para pedir la reubicación del centro
  10. 10 La Aemet reactiva la alerta amarilla en el norte de Alicante: estos son los municipios afectados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante Condenan a prisión a un abuelo por abusar sexualmente durante seis años de su nieta en Alicante

Condenan a prisión a un abuelo por abusar sexualmente durante seis años de su nieta en Alicante