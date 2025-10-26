Las cinco noticias más destacadas de este domingo 26 de octubre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este domingo, 26 de octubre.

1 El Alicante que viene: de la Plaza del Ayuntamiento al nuevo supereje cultural de San Vicente a la Plaza de Toros

Alicante está patas arriba desde que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, anunciara en el Debate sobre el Estado de la Ciudad el proyecto 'Alicante Nuevo Centro', que pretende expandir el área que divide la Rambla de Méndez Núñez entre Ayuntamiento y plaza Gabriel Miró con Castaños más allá de la avenida Alfonso el Sabio. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 «Se pueden bajar impuestos y aumentar la recaudación, los ciudadanos no deben pagar doblemente la infrafinanciación de Sánchez»

Ruth Merino es el ama de las llaves de la caja de la Generalitat Valenciana. Una responsabilidad de gran calado por todo lo que implica gestionar una de las autonomías más pobladas de España y que, además, arrastra un «déficit crónico» desde hace «décadas», como recalca la consellera de Hacienda y Economía en esta entrevista con TodoAlicante. Por si fuera poco, un monstruo meteorológico se desplomó sobre Valencia hace casi un año, con el consabido trágico resultado en vidas humanas arrasadas. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Detenidos tres hombres por explotar sexualmente a una mujer en varios pisos de Valencia y Alicante

Agentes de la Policía Nacional han detenido en un municipio de la Marina Alta y en Gandia a tres hombres, de entre 30 y 51 años, por obligar a una mujer a ejercer la prostitución en varios pisos durante aproximadamente dos meses. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 La tierra vuelve a temblar en la Vega Baja con un seísmo de 1,8 grados

La tierra ha vuelto a temblar este domingo en la Vega Baja. Un terremoto de 1,8 grados de magnitud se ha dejado sentir en las zonas de Benijófar, Ciudad Quesada y el sur de Rojales. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado el seísmo a las 14:11 horas, con epicentro muy superficial. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 La sede judicial de Dénia estrenará una piel vegetal para ahorrar energía

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha sacado a licitación las obras para construir una envolvente vegetal en la sede judicial de Dénia. La actuación, valorada en 542.258 euros, busca mejorar la eficiencia energética del edificio y reducir el uso de sistemas de climatización.

