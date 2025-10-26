José Carlos Martínez Alicante Domingo, 26 de octubre 2025, 07:46 | Actualizado 08:44h. Comenta Compartir

Ruth Merino es el ama de las llaves de la caja de la Generalitat Valenciana. Una responsabilidad de gran calado por todo lo que implica gestionar una de las autonomías más pobladas de España y que, además, arrastra un «déficit crónico» desde hace «décadas», como recalca la consellera de Hacienda y Economía en esta entrevista con TodoAlicante. Por si fuera poco, un monstruo meteorológico se desplomó sobre Valencia hace casi un año, con el consabido trágico resultado en vidas humanas arrasadas.

Los daños de la dana han obligado al Consell a afrontar una inversión millonaria adicional «a pulmón», como le gusta decir al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Todo ello en medio de una firme apuesta por una política de adelgazamiento administrativo y deducciones fiscales que Merino, como titular de Hacienda, defiende a capa y espada porque «da resultado» y porque «los ciudadanos no deben pagar doblemente la infrafinanciación del Gobierno de Pedro Sánchez».

- ¿Cómo se encuentran actualmente las arcas públicas de la Generalitat?

- Lamentablemente, las arcas de la Generalitat llevan décadas sin estar como deberían. Este año no es una excepción. Seguimos sufriendo el déficit crónico del sistema de financiación, que nos hace recibir muchos menos recursos por habitante ajustado que la media de España. Es una injusticia que reclamamos constantemente al Gobierno central porque impide ofrecer los mismos servicios en igualdad de condiciones.

Por otra parte, la gestión eficiente que aplicamos desde el inicio de la legislatura está dando resultados: optimización de recursos, simplificación administrativa y rebajas de impuestos. Todo ello ha generado una mayor recaudación. Aun así, persisten tensiones de tesorería, especialmente este año, al no recibir el FLA extraordinario y tener que recurrir a préstamos bancarios para pagar a proveedores.

- En la provincia de Alicante hay en marcha proyectos importantes que requieren de fondos sostenidos durante varios ejercicios, caso de la Ciudad de la Justicia o la Estación Central en la capital, por citar dos ejemplos relevantes. ¿Está garantizada esa financiación plurianual?

- Sí. Son proyectos de gran envergadura con compromiso firme del Consell. Si no llega la liquidez del FLA, recurrimos a la gestión anticipada y a la colaboración bancaria para garantizar los pagos. Desde el primer día hemos apostado por saldar la deuda histórica con Alicante.

- ¿Cómo se puede planificar y gestionar sin disponer de una financiación adecuada?

- El anterior Gobierno autonómico inflaba ingresos y anunciaba inversiones que luego no se materializaban. Nosotros hemos optado por presupuestos realistas y rigurosos. La falta de financiación nos obliga a incurrir en déficit, pero hemos conseguido reducirlo en 1.300 millones en dos años, pasando de 3.800 millones en 2022 a 2.500. En 2025 seguirá bajando. El déficit no es fruto de gastar más, sino de recibir menos. La deuda sigue creciendo, pero a un ritmo menor gracias a una gestión más eficiente.

«El déficit no es fruto de gastar más, sino de recibir menos. La deuda sigue creciendo, pero a un ritmo menor gracias a una gestión más eficiente» Ruth Merino Consellera de Hacienda y Economía

- ¿Qué papel tiene actualmente el FLA para la Comunitat Valenciana?

- El FLA se creó en 2012 para dar liquidez a las comunidades con problemas de tesorería. Debería ser un mecanismo extraordinario, pero ante la falta de reforma del sistema de financiación se ha vuelto esencial. Este año, el Gobierno de España lo ha eliminado sin explicación. Afortunadamente, nos anticipamos y conseguimos financiación bancaria para pagar a tiempo, pero no gracias al Ejecutivo central, que ha ignorado nuestras peticiones durante siete meses.

- ¿Hay esperanzas de alcanzar, de una vez por todas, un nuevo modelo de financiación autonómica?

- No pierdo la esperanza, pero los precedentes no invitan al optimismo. Han pasado más de once años desde que el sistema caducó. Si finalmente presentan una propuesta en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera, será positivo, pero habrá que ver su contenido. Nuestra posición es clara: los valencianos deben estar, como mínimo, en la media nacional. Todas las comunidades necesitan más recursos, pero las peor tratadas históricamente deben tener prioridad. No confío demasiado en este Gobierno, aunque deseo equivocarme.

«No pienso en quinielas; mi prioridad es seguir trabajando al 100% cada día», dice sobre la próxima remodelación del Consell - El presidente Mazón ha anunciado una remodelación del Consell para el 5 de noviembre. ¿Se siente fuerte para continuar en el Gobierno autonómico? -Era una remodelación prevista tras la salida del vicepresidente Gan Pampols. Sé que hay rumores y quinielas, pero no me preocupan. Mi prioridad es seguir trabajando al cien por cien cada día. Estoy agradecida por la confianza que el presidente Mazón ha depositado en mí y centrada en seguir sirviendo a los ciudadanos desde el área que más me apasiona.

- Uno de los ejes del Consell ha sido la política fiscal. ¿Qué impacto están teniendo las deducciones, especialmente en Alicante?

- Muchas veces me preguntan cómo podemos bajar impuestos si nos quejamos de falta de financiación. La respuesta es clara: los ciudadanos de la Comunitat no deben pagar doblemente la infrafinanciación del Gobierno de Pedro Sánchez. Una buena política fiscal puede aumentar la recaudación, como está ocurriendo: hasta septiembre los ingresos crecieron un 14% respecto al año anterior.

En la provincia de Alicante, las deducciones sociales —por salud, deporte o dependencia— han supuesto un ahorro de 20,6 millones de euros en la declaración de la renta de 2024: 11,9 millones por salud y 8,7 por deporte. Es la prueba de que se puede hacer política social a través de la fiscalidad. En total, se han aplicado 203.000 deducciones en la provincia de Alicante, de las que se han beneficiado más de 150.000 alicantinos, a una media de unos 100 euros por deducción.

La consellera de Hacienda, durante su visita a TodoAlicante. Míriam Gil Albert

- ¿Hay margen para ampliar estas deducciones?

- Sí. En el último presupuesto hemos incluido nuevas deducciones que duplican o triplican los beneficios por nacimiento, adopción o acogimiento. También hemos lanzado deducciones para quienes estudian música o participan en bandas, algo muy arraigado en nuestra Comunitat. Seguiremos ampliando estas medidas, que benefician directamente a las familias.

«Una buena política fiscal puede aumentar la recaudación, como está ocurriendo» Ruth Merino Consellera de Hacienda y Economía

- Está a punto de cumplirse un año de la dana, un suceso devastador en la Comunitat y, singularmente, en la provincia de Valencia. ¿Qué balance hace del trabajo efectuado por el Consell para paliar los desastrosos efectos que provocó?

- Ante todo, lamentamos las pérdidas humanas y materiales. Desde el primer día hemos trabajado en ayudas a familias, vehículos y viviendas afectadas, y en la reconstrucción de infraestructuras. Hemos duplicado algunas ayudas, simplificando los trámites.

Sin recibir ayudas a fondo perdido del Gobierno central hemos gestionado con los mismos recursos humanos y financieros tanto el presupuesto ordinario como el extraordinario de la dana. Ha sido un esfuerzo enorme, pero estamos satisfechos con la respuesta ofrecida.

- La gestión de la dana ha tenido también un marcado componente político.

- Es una lástima que se haya intentado convertir una tragedia en una batalla política. Mientras nosotros estábamos volcados en la reconstrucción, el Gobierno de España actuaba con intereses partidistas. Aun así, no nos hemos desviado de lo esencial: atender a las víctimas y gestionar con eficacia.

- Volviendo al modelo de gestión del actual Consell, ¿qué avances se han logrado en la simplificación administrativa y la reducción del gasto político, dos de los asuntos que abandera el ejecutivo del que forma parte?

- Hemos eliminado duplicidades, reducido gasto superfluo y mejorado la eficiencia administrativa. En contratación pública, los contratos menores se han reducido a la mitad —de 30.000 a 15.000— y los contratos ordinarios se han multiplicado por diez, de 3.000 a 30.000. Esto implica más transparencia, más control y una gestión más responsable del dinero público. Los resultados ya se están notando y seguiremos avanzando en esta línea.

- ¿Cómo es la relación con Vox ahora que está fuera del Consell? ¿Confía en que seguirá habiendo entendimiento para generar la estabilidad política que necesita el gobierno de Carlos Mazón?

- Siempre ha sido una relación de diálogo y consenso. Somos partidos distintos, pero compartimos muchos objetivos. Vox ha demostrado responsabilidad al apoyar los presupuestos de 2025 en un momento difícil. Se puede hablar y llegar a acuerdos. Lo importante son los resultados, y estos benefician a los ciudadanos.