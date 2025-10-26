La tierra vuelve a temblar en la Vega Baja con un seísmo de 1,8 grados El terremoto se ha dejado sentir en Benijófar, Ciudad Quesada y el sur de Rojales

Tere Compañy Martínez Alicante Domingo, 26 de octubre 2025, 18:05

La tierra ha vuelto a temblar este domingo en la Vega Baja. Un terremoto de 1,8 grados de magnitud se ha dejado sentir en las zonas de Benijófar, Ciudad Quesada y el sur de Rojales. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado el seísmo a las 14:11 horas, con epicentro muy superficial.

Pese a que la sacudida ha sido lo suficientemente perceptible para que la población la notara, el 112 ha informado a través de su cuenta en X de que no se ha recibido ninguna llamada relacionada con este fenómeno.

⚠️El Centro de Coordinación de Emergencias recibe un aviso del @IGN_Sismologia que advierte de que se ha producido un seísmo de magnitud 1,8 entre Rojales y Benijófar, en el sur de Alicante.



➡️El 112 no han recibido llamadas al respecto. https://t.co/dNRnuUU7j7 — Emergències 112CV (@GVA112) October 26, 2025

Se trata del cuarto seísmo registrado en la provincia de Alicante en los últimos días. Los anteriores también han sido de baja magnitud, sin superar los 2 mbLg. Este tipo de movimientos sísmicos de intensidad leve son frecuentes en la provincia. De hecho, durante los últimos días se han producido dos el día 23 —en Cañada y en Guardamar del Segura— y otros dos el día 24 en la Vall d'Alcalà y en Castell de Castells.

En los últimos 30 días, el Instituto Geográfico Nacional ha contabilizado una decena de pequeños seísmos en la provincia. El más intenso, de 2,3 mbLg, se registró el pasado 11 de octubre frente a la costa de Santa Pola y se dejó sentir en localidades cercanas como Guardamar del Segura, Rojales o Elche.

Qué hacer en caso de terremoto

Según el IGN, es vital tener un plan de emergencia y adoptar medidas antes, durante y después de un sismo. Antes del temblor se recomienda preparar un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, silbato y extintor; además de asegurar muebles y objetos que puedan caer, como estanterías o macetas, y conocer cómo cerrar los suministros de agua, luz y gas.

Ampliar Consejos en caso de un terremoto. Gobierno de España

Durante el terremoto, las pautas clave son «agacharse, cubrirse y agarrarse»: resguardarse bajo una mesa o escritorio, protegerse la cabeza, alejarse de ventanas, puertas o muebles que puedan caerse, y si se está en el exterior, mantenerse lejos de edificios, postes o muros.

Tras el sismo, es fundamental cortar los suministros si existe daño, evitar utilizar ascensores, iluminar con linternas en lugar de velas, no entrar en edificaciones dañadas y estar alerta ante posibles réplicas.