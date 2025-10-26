Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Zona del Terremoto. IGN

La tierra vuelve a temblar en la Vega Baja con un seísmo de 1,8 grados

El terremoto se ha dejado sentir en Benijófar, Ciudad Quesada y el sur de Rojales

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Domingo, 26 de octubre 2025, 18:05

Comenta

La tierra ha vuelto a temblar este domingo en la Vega Baja. Un terremoto de 1,8 grados de magnitud se ha dejado sentir en las zonas de Benijófar, Ciudad Quesada y el sur de Rojales. El Instituto Geográfico Nacional ha registrado el seísmo a las 14:11 horas, con epicentro muy superficial.

Pese a que la sacudida ha sido lo suficientemente perceptible para que la población la notara, el 112 ha informado a través de su cuenta en X de que no se ha recibido ninguna llamada relacionada con este fenómeno.

Se trata del cuarto seísmo registrado en la provincia de Alicante en los últimos días. Los anteriores también han sido de baja magnitud, sin superar los 2 mbLg. Este tipo de movimientos sísmicos de intensidad leve son frecuentes en la provincia. De hecho, durante los últimos días se han producido dos el día 23 —en Cañada y en Guardamar del Segura— y otros dos el día 24 en la Vall d'Alcalà y en Castell de Castells.

En los últimos 30 días, el Instituto Geográfico Nacional ha contabilizado una decena de pequeños seísmos en la provincia. El más intenso, de 2,3 mbLg, se registró el pasado 11 de octubre frente a la costa de Santa Pola y se dejó sentir en localidades cercanas como Guardamar del Segura, Rojales o Elche.

Qué hacer en caso de terremoto

Según el IGN, es vital tener un plan de emergencia y adoptar medidas antes, durante y después de un sismo. Antes del temblor se recomienda preparar un kit de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio a pilas, silbato y extintor; además de asegurar muebles y objetos que puedan caer, como estanterías o macetas, y conocer cómo cerrar los suministros de agua, luz y gas.

Consejos en caso de un terremoto. Gobierno de España

Durante el terremoto, las pautas clave son «agacharse, cubrirse y agarrarse»: resguardarse bajo una mesa o escritorio, protegerse la cabeza, alejarse de ventanas, puertas o muebles que puedan caerse, y si se está en el exterior, mantenerse lejos de edificios, postes o muros.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

Tras el sismo, es fundamental cortar los suministros si existe daño, evitar utilizar ascensores, iluminar con linternas en lugar de velas, no entrar en edificaciones dañadas y estar alerta ante posibles réplicas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Histórico estreno en Alicante de uno de los mayores megacruceros del mundo con 5.400 pasajeros
  2. 2 Dos detenidos por un supuesto crimen machista en Alicante
  3. 3 El tiempo en Alicante: Aemet anuncia un bajón de las temperaturas en Alicante después de registrar récords de calor nocturno
  4. 4 El Alicante que viene: de la Plaza del Ayuntamiento al nuevo supereje cultural de San Vicente a la Plaza de Toros
  5. 5 Las cinco noticias más importantes de Alicante este sábado 25 de octubre
  6. 6 Palacete del siglo XIX busca marqués para vivir
  7. 7 Detenidos tres hombres por explotar sexualmente a una mujer en varios pisos de Valencia y Alicante
  8. 8 Nach: «A veces me siento en la grada de la cancha de San Blas y me veo con 13 años jugando al baloncesto»
  9. 9 El nuevo paseo de la Playa de San Juan ya está aquí con más palmeras, sombras y acceso directo a la arena
  10. 10 El horario de invierno es más beneficioso en Alicante: así lo aseguran los expertos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La tierra vuelve a temblar en la Vega Baja con un seísmo de 1,8 grados

La tierra vuelve a temblar en la Vega Baja con un seísmo de 1,8 grados