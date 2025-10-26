El Alicante que viene: de la Plaza del Ayuntamiento al nuevo supereje cultural de San Vicente a la Plaza de Toros

Alicante está patas arriba desde que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, anunciara en el Debate sobre el Estado de la Ciudad el proyecto 'Alicante Nuevo Centro', que pretende expandir el área que divide la Rambla de Méndez Núñez entre Ayuntamiento y plaza Gabriel Miró con Castaños más allá de la avenida Alfonso el Sabio.

El proyecto pretende recuperar una parte de la ciudad desde el cruce de Alfonso el Sabio con la Ronda del Castillo hasta la Plaza de España y Las Cigarreras, antigua Fábrica de Tabacos. Todo ello iniciado con la peatonalización de la calle San Vicente hasta la Plaza de España y hasta el ADDA por un lado, mientras que por el otro conectará también con la plaza de Santa Teresa, por detrás del Panteón de Quijano.

El proyecto, que aún carece de fechas, dotará a Alicante de un nuevo eje peatonal, al que se añadirán infraestructuras culturales que complementen atractivos como el propio Castillo de Santa Bárbara, la Casa Consistorial, el MACA o el Museo Gravina, todos ellos ubicados en el eje litoral.

Mucho se ha debatido sobre los problemas que acarreará la actuación, como el desvío de tráfico, sobre todo autobuses, que suben desde la calle San Vicente, pero también la descarga de mercancías o cómo afectará a las vías colindantes como Calderón de la Barca. Pero también aportará mucha vida a zonas ahora deprimidas, como el barrio de San Antón o la parte trasera del Mercado Central.

TodoAlicante ha imaginado con la Inteligencia Artificial cómo será el nuevo eje de una manera gráfica para que los alicantinos puedan visualizar cómo quedaría peatonalizado, a falta de que el Ayuntamiento presente el proyecto final.

Después Antes Así quedaría la calle San Viecente peatonalizada según la IA. Miriam Gil Albert / TA

Este supereje cultural iniciado desde la calle San Vicente culminará con el futuro triángulo de oro de la cultura de Alicante, formado por la Plaza de Toros, el ADDA y Las Cigarreras, que albergará un museo internacional con capacidad de exhibir grandes exposiciones internacionales «codiciadas por otras ciudades y que se convertirá en un espacio de referencia en toda España», dijo el alcalde en su exposición en el pleno municipal.

La Plaza de España sería el último tramo de este eje, priorizando el tránsito peatonal hasta el edificio de Sanidad en el paseo de Campoamor. El coso taurino se reconvertirá en un espacio multiusos para la cultura, el ocio y, sobre todo, la música. Como adelantó TodoAlicante, el Ayuntamiento ya ha tanteado la posibilidad de cubrir el recinto para que pueda albergar conciertos y propuestas de carácter lúdico y recreativo durante todo el año.

Después Antes Así quedaría la plaza de España peatonalizada según la IA. Miriam Gil Albert / TA

A estas dos grandes apuestas culturales hay que añadir el ADDA, situado en el mismo eje geográfico que ya ha supuesto una magnífica rehabilitación del entorno, los barrios ubicados entre los dos castillos. En este sentido, ha anunciado Barcala, «impulsaremos el proyectado aparcamiento subterráneo junto al ADDA que dote a este nuevo eje cultural con esta necesaria infraestructura».

La peatonalización de este eje vendrá acompañada de la apertura de nuevos espacios de tránsito libres de vehículos. El proyecto de peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento «no tiene vuelta atrás», ha asegurado el alcalde, La primera fase, la prohibición de vehículos privados por la fachada de la Casa Consistorial, tendrá lugar a finales de año. En este enclave se planta el Belén Gigante de Alicante, lo que atrae a miles de personas y que coincidirá con el cierre parcial.

Después Antes Así quedaría la plaza del Ayuntamiento peatonalizada según la IA. Miriam Gil Albert / TA

En la segunda fase, los autobuses dejarán de pasar por la fachada, lo que supondrá un desvío de las rutas que pasan por la Rambla de Méndez Núñez, que son muchas.

La peatonalización de la Plaza del Ayuntamiento representa un nuevo hito a la renovación del Centro Tradicional de Alicante, con la creación de un corredor paseable desde la Explanada de España, con el nuevo fondo de saco al final de la Rambla, siguiendo por la calle Bailén y la avenida de la Constitución, donde se planta un árbol gigante de Navidad, hasta el Mercado Central. En total, 25.000 metros cuadrados de pasillo transitable para transeúntes.

Esta superficie se verá ampliada cuando terminen las obras de 'Alicante Nuevo Centro', con la peatonalización de la calle San Vicente incluida, según el proyecto anunciado por el Ayuntamiento de Alicante, que la Inteligencia Artificial ya imagina y que en el futuro será una realidad.