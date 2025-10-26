Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Comisaría de la Policía Nacional en Gandía. PN

Detenidos tres hombres por explotar sexualmente a una mujer en varios pisos de Valencia y Alicante

La víctima fue trasladada mediante engaño desde la provincia deToledo, tras asegurarle que trabajaría en el ámbito de la restauración

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Domingo, 26 de octubre 2025, 12:53

Agentes de la Policía Nacional han detenido en un municipio de la Marina Alta y en Gandia a tres hombres, de entre 30 y 51 años, por obligar a una mujer a ejercer la prostitución en varios pisos durante aproximadamente dos meses.

La víctima, aprovechando sus circunstancias de precariedad económica, fue captada en Talavera de la Reina (Toledo), donde un hombre la convenció para supuestamente trabajar en el ámbito de la restauración, según ha informado la Jefatura Superior de Policía en un comunicado.

Posteriormente fue trasladada a un piso de Gandia, donde varios hombres le comunicaron que debía ejercer la prostitución y le obligaron a entregarles todo el dinero recaudado.

La mujer era obligada a prostituirse en varios pisos de la localidad valenciana sin horario ni descanso establecido y sin apenas comida. Mantenía relaciones forzadas y sin protección cuando el cliente lo demandaba, y sufría agresiones por parte de sus explotadores, incluidas sexuales, cuando se negaba a ello. En una ocasión incluso le llegaron a quemar con un cigarrillo en el pecho.

Las investigaciones de los agentes de la Unidad Contra la Redes de Inmigración y Falsedad Documental --UCRIF-- de Valencia, en colaboración con la Comisaría Local de Policía Nacional en Gandia, han permitido finalmente detener a tres de los explotadores como presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y agresión sexual. Los arrestados han pasado ya a disposición judicial.

