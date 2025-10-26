Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Recreación de la nueva cubierta vegetal. GVA

La sede judicial de Dénia estrenará una piel vegetal para ahorrar energía

Justicia invierte más de medio millón de euros en un sistema natural que regulará la temperatura del edificio durante todo el año

Tere Compañy Martínez

Tere Compañy Martínez

Alicante

Domingo, 26 de octubre 2025, 19:21

Comenta

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha sacado a licitación las obras para construir una envolvente vegetal en la sede judicial de Dénia. La actuación, valorada en 542.258 euros, busca mejorar la eficiencia energética del edificio y reducir el uso de sistemas de climatización.

El proyecto consiste en cubrir las fachadas sur y oeste del inmueble con una fachada verde que actuará como un sistema natural de control solar. En los meses calurosos servirá de barrera frente a la radiación y el calor, y en los meses fríos permitirá el paso de la luz y el calor del sol, contribuyendo así al confort térmico interior.

Las fachadas actuales, construidas con muros cortina de cristal, son la principal fuente de luz natural del edificio. Sin embargo, en verano se convierten también en un foco de calor que obliga a recurrir al aire acondicionado. Con esta intervención, Dénia contará con una solución sostenible que no solo reducirá el consumo energético, sino que también mitigará el conocido 'efecto isla de calor'.

Sigue el canal de TODO Alicante en WhatsApp

El diseño prevé la instalación de siete volúmenes verticales a modo de lamas fijas, con jardines vegetales en ambas caras. Estas estructuras estarán separadas del edificio y unidas entre sí mediante pasarelas metálicas que permitirán acceder al mantenimiento de las plantas, conducir las instalaciones de riego y reforzar la estructura frente al viento o los movimientos sísmicos.

Riego inteligente y aprovechamiento del agua

El sistema contará con una red de telecontrol de riego automatizado, que permitirá optimizar el consumo de agua. También se instalará un depósito subterráneo de 10.000 litros para recoger y reutilizar el agua sobrante del riego, además de un pozo de registro con el grupo de presión necesario para el funcionamiento del sistema.

Esta actuación se enmarca en el plan de la Conselleria de Justicia para reducir el impacto energético de los edificios públicos y avanzar hacia una administración más sostenible.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Histórico estreno en Alicante de uno de los mayores megacruceros del mundo con 5.400 pasajeros
  2. 2 Dos detenidos por un supuesto crimen machista en Alicante
  3. 3 El Alicante que viene: de la Plaza del Ayuntamiento al nuevo supereje cultural de San Vicente a la Plaza de Toros
  4. 4 Las cinco noticias más importantes de Alicante este sábado 25 de octubre
  5. 5 Detenidos tres hombres por explotar sexualmente a una mujer en varios pisos de Valencia y Alicante
  6. 6 Nach: «A veces me siento en la grada de la cancha de San Blas y me veo con 13 años jugando al baloncesto»
  7. 7 Palacete del siglo XIX busca marqués para vivir
  8. 8 El nuevo paseo de la Playa de San Juan ya está aquí con más palmeras, sombras y acceso directo a la arena
  9. 9 Detenida una mujer en Orihuela por robar 30.000 euros en ropa y revenderla por internet
  10. 10 «Se pueden bajar impuestos y aumentar la recaudación, los ciudadanos no deben pagar doblemente la infrafinanciación de Sánchez»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

todoalicante La sede judicial de Dénia estrenará una piel vegetal para ahorrar energía

La sede judicial de Dénia estrenará una piel vegetal para ahorrar energía