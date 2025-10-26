La sede judicial de Dénia estrenará una piel vegetal para ahorrar energía Justicia invierte más de medio millón de euros en un sistema natural que regulará la temperatura del edificio durante todo el año

Tere Compañy Martínez Alicante Domingo, 26 de octubre 2025, 19:21 Comenta Compartir

La Conselleria de Justicia y Administración Pública ha sacado a licitación las obras para construir una envolvente vegetal en la sede judicial de Dénia. La actuación, valorada en 542.258 euros, busca mejorar la eficiencia energética del edificio y reducir el uso de sistemas de climatización.

El proyecto consiste en cubrir las fachadas sur y oeste del inmueble con una fachada verde que actuará como un sistema natural de control solar. En los meses calurosos servirá de barrera frente a la radiación y el calor, y en los meses fríos permitirá el paso de la luz y el calor del sol, contribuyendo así al confort térmico interior.

Las fachadas actuales, construidas con muros cortina de cristal, son la principal fuente de luz natural del edificio. Sin embargo, en verano se convierten también en un foco de calor que obliga a recurrir al aire acondicionado. Con esta intervención, Dénia contará con una solución sostenible que no solo reducirá el consumo energético, sino que también mitigará el conocido 'efecto isla de calor'.

El diseño prevé la instalación de siete volúmenes verticales a modo de lamas fijas, con jardines vegetales en ambas caras. Estas estructuras estarán separadas del edificio y unidas entre sí mediante pasarelas metálicas que permitirán acceder al mantenimiento de las plantas, conducir las instalaciones de riego y reforzar la estructura frente al viento o los movimientos sísmicos.

Riego inteligente y aprovechamiento del agua

El sistema contará con una red de telecontrol de riego automatizado, que permitirá optimizar el consumo de agua. También se instalará un depósito subterráneo de 10.000 litros para recoger y reutilizar el agua sobrante del riego, además de un pozo de registro con el grupo de presión necesario para el funcionamiento del sistema.

Esta actuación se enmarca en el plan de la Conselleria de Justicia para reducir el impacto energético de los edificios públicos y avanzar hacia una administración más sostenible.

Temas

Dénia

Obras