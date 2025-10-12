Las cinco noticias más destacadas de este domingo 12 de octubre en Alicante TodoAlicante resume la jornada a través de cinco noticias que han marcado la actualidad del día

Todo Alicante Alicante Domingo, 12 de octubre 2025, 20:43 Comenta Compartir

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de la provincia este domingo 12 de octubre.

1 Suspendidos los trenes entre Alicante y Barcelona «hasta nuevo aviso» por la alerta roja en Cataluña

Renfe ha informado de la cancelación de todos los trenes con origen y destino Barcelona en el Corredor Mediterráneo debido a la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el litoral de Tarragona. Se esperan lluvias torrenciales de 90 litros por metro cuadrado en una hora y más de 180 litros en 12 horas en la zona del delta del Ebro. Clica aquí para ver el vídeo.

2 La Aemet vuelve a activar este lunes la alerta naranja por lluvias con acumulados de 100 litros en el litoral norte de Alicante

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar la alerta por lluvias en el litoral norte de la provincia de Alicante. Se esperan importantes aguaceros para este lunes que podrán dejar acumulados de 100 litros por metro cuadrado en 12 horas. Clica aquí ver la noticia.

3 Piden cinco años de cárcel para un hombre por apuñalar a un taxista y atropellarlo en Elda

La Seción Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante acogerá este lunes a las 10 horas el juicio de un hombre acusado de intentar matar a un taxista en Elda. El procesado sorprendió al chófer mientras conducía y le acuchilló en el cuello y en la cara. Este trató de escapar abandonando el vehículo, momento en el que el atacante cogió el mando del coche y atropelló a la víctima. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 La Guardia Civil de Alicante celebra el día de la Hispanidad

La Guardia Civil ha celebrado el solemne acto en honor a Nuestra Señora la Virgen del Pilar, Patrona del Cuerpo, este domingo 12 de octubre en Alicante. Como en años anteriores, el evento incluyó una parada militar, la imposición de condecoraciones y la entrega de distinciones, culminando con el tradicional desfile de unidades y especialidades. Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Emergencias retira la situación 1 del Plan de Inundaciones en Pilar de la Horadada

El tren de larga distancia entre Alicante y Barcelona número 1092 ha tenido que ser suspendido a mitad de trayecto al caer un rayo en una caseta de señalización de Adif, según ha comunicado la propia administradora ferroviaria. Clica aquí para leer la noticia.

Recibe las noticias gratis en tu móvil

Suscríbete a los servicios gratuitos de envío de noticias de TodoAlicante para recibir la actualidad de la provincia de Alicante en tu móvil, a través de nuestra App y nuestro canal de WhatsApp, a través de este botón:

Otra forma de acceder. Abre la aplicación de WhatsApp en tu móvil y busca la opción de novedades. Ahí, deberás buscar en canales TodoAlicante. Dale a seguir y activa las notificaciones para estar al tanto de todo lo que sucede en la provincia.

Cómo descargar la aplicación de TODOAlicante en tu móvil

La aplicación está disponible de manera gratuita tanto para dispositivos iOS como Android. Para descargarla solo tienes acceder a https://www.todoalicante.es/comun/app/ con tu móvil y esta página te redirigirá a la tienda de aplicaciones de tu smartphone.

Una vez tengas descargada la aplicación, deberás aceptar el permiso para poder recibir notificaciones por esta vía.

«Tengo descargada la aplicación pero no recibo las alertas»

Si ya has descargado la aplicación pero no recibes alertas, es posible que tengas que habilitar esta opción desde los ajustes de notificaciones de tu dispositivo.