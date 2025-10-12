Piden cinco años de cárcel para un hombre por apuñalar a un taxista y atropellarlo en Elda El procesado presentaba en el momento de los hechos «un deterioro psíquico global, alucinaciones y alteraciones de la percepción» | El atacante le pasó un instrumento cortante al conductor por la cara y el cuello

Óscar Bartual Bardisa Alicante Domingo, 12 de octubre 2025, 19:47 Comenta Compartir

La Seción Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante acogerá este lunes a las 10 horas el juicio de un hombre acusado de intentar matar a un taxista en Elda. El procesado sorprendió al chófer mientras conducía y le acuchilló en el cuello y en la cara. Este trató de escapar abandonando el vehículo, momento en el que el atacante cogió el mando del coche y atropelló a la víctima.

Los hechos ocurrieron el 14 de septiembre de 2023, sobre las cinco de la tarde. El acusado se subió al taxi e indicó el destino al conductor. En un momento de la travesía, cuando se encontraban en un camino apartado de tierra, este atacó al conductor.

El atacante le pasó un instrumento cortante por la cara y el cuello, provocando al taxista un sangrado abundante. En ese momento el conductor abandonó el coche con la intención de escapar y, según sostiene la Fiscalía, el encausado se pusó al volante y atropelló a la víctima, quien tardó más de un año en sanar todas sus heridas y lesiones.

En el momento del ataque el hombre presentaba «un deterioro psíquico global, alucinaciones y alteraciones de la percepción», según detalla la Fiscalía, que solicita cinco años y medio de prisión por um delito de asesinato para el que se aprecia la «eximente incompleta de alteración psíquica».

Acusado de golpear a su pareja

El mismo lunes la Audiencia Provincial de Alicante juzgará a un hombre acusado de golpear e insultar a su pareja. El procesado mantenía con la víctima una relación de pareja en la que cada uno residía en su domicilio, aunque convivían de manera esporádica.

Los hechos ocurrieron el 31 de abril de 2019, en la vivienda de él en Villajoyosa. En ese momento el procesado se dirigio a la mujer con insultos y llegó a pegarle. Al día siguiente la situación se repitió y, tras los reproches, el encausado le pegó un puñetazo en la cara a la víctima, quien huyó de la vivienda y se refugió en casa de unos vecinos. La Fiscalía solicita de forma provisional para él una pena de un año y ocho meses de prisión por dos delitos de malos tratos en el ámbito de la violencia.

Temas

Audiencia Provincial de Alicante