Las cinco noticias más destacadas de este domingo 16 de noviembre en Alicante

La redacción de TodoAlicante prepara un resumen de la jornada con las cinco noticias que han marcado la actualidad de este domingo 16 de noviembre.

1 Un Eldense con 10 humilla al Hércules y se lleva por delante a Torrecilla

El Eldense ha acabado con el crédito de Rubén Torrecilla al frente del Hércules. El Deportivo ha pasado por encima de un conjunto blanquiazul que ni tan siquiera ha sido capaz de aprovechar la superioridad numérica de la que ha dispuesto durante una hora por la roja directa de Álex Serra. Clica aquí para leer la noticia completa.

2 Un Aquiles gigante arrasa la Explanada de Alicante en un desfile épico

Tras conquistar Troya, su figura ha tomado este domingo la Explanada de Alicante. El legendario Aquiles ha resurgido convertido en un gigante articulado de 5,5 metros de altura y casi 800 kilos de peso para impresionar a alicantinos y visitantes. El imponente héroe griego ha recorrido el paseo más emblemático de la ciudad para inaugurar una nueva edición de Festitíteres, que este año arranca con el despliegue más épico de su historia. Clica aquí para leer la noticia completa.

3 Plantas que parecían arboles: la altura que delató a los responsables de un cultivo de marihuana en Ondara

La Policía Nacional ha desmantelado una plantación ilegal de marihuana en el municipio de Ondara y detenido a los dos responsables de la misma --de 26 y 48 años de edad--, como presuntos responsables de un delito de tráfico de drogas. Los agentes consiguieron identificar el cultivo gracias a la altura y envergadura de las plantas, que según el propio cuerpo policial, parecían árboles. Clica aquí para leer la noticia completa.

4 Alicante preadjudica por 600.000 € las obras del edificio que modernizará el polígono Pla de la Vallonga

El Ayuntamiento de Alicante está inmerso en la modernización de sus polígonos industriales. Uno de los que experimentará este proceso de transformación es el Pla de la Vallonga, en el que se destinarán más de 600.000 euros para la construcción de un nuevo edificio administrativo que albergue la sede de la Entidad de Gestión y Modernización (EGM). Clica aquí para leer la noticia completa.

5 Bajo la piel de una enfermera alicantina: «El sistema es muy jerárquico, se valoran más las horas trabajadas que las capacidades»

Eliana Pastor ofrece con su libro una visión íntima y valiente de una profesión en la que «es fácil perder la vocación». Clica aquí para leer la noticia completa.

