Un Eldense con 10 humilla al Hércules y se lleva por delante a Torrecilla

Botella, Parodi y Peña han comunicado la destitución al entrenador blanquiazul en el mismo vestuario del Pepico Amat ·

Aranda ha sido uno de los pocos futbolistas del Hércules que lo ha intentado.

Juan F. Millán Elda Domingo, 16 de noviembre 2025, 21:05

El Eldense ha acabado con el crédito de Rubén Torrecilla al frente del Hércules. El Deportivo ha pasado por encima de un conjunto blanquiazul que ni tan siquiera ha sido capaz de aprovechar la superioridad numérica de la que ha dispuesto durante una hora por la roja directa de Álex Serra.

La humillación ha sido de tal magnitud que los dirigentes herculanos han comunicado la destitución al entrenador en el mismo estadio Pepico Amat después de la rueda de prensa.

El míster y los resposables del club a su salida de vestuarios tras acabar el partido. TA

Ortiz y Portillo han dado orden a Botella, Parodi y Peña para que comunicaran a Torrecilla su decisión después de que el técnico diera una sincera rueda de prensa en la que calificó de «vergonzosa» la imagen de su equipo y habló de un «baño de realidad».

Poco después, a las 21 horas el Hércules ha hecho un comunicado oficial en el que ha confirmado el despido de su entrenador.

A partir de ahora, el Hércules busca un nuevo entrenador que pueda sentarse en el banquillo el próximo sábado a las 21 horas frente al Betis Deportivo.

Posibles candidatos al banquillo

Fran Fernández, ex del Murcia y del Alcorcón, Juan Ignacio Martínez, Guillermo Romo, ex del Racing de Santander y Cornellà, y Beto Company, entrenador que ascendió el año pasado al Andorra a Segunda División, son los mejores colocados para coger el banquillo que deja huérfano Rubén Torrecilla.

Torrecilla ha abandonado el estadio hablando por el teléfono móvil y emplazando a la prensa a que «hablaremos con calma en Alicante».

La imagen del equipo ha sido muy mala. El Eldense ha sido muy superior desde el pitido inicial. Jugadores veteranos como Manu Molina, Dioni o Fidel han dado un recital ante un cuadro herculano con una falta de nivel muy preocupante.

Más de un centenar de herculanos han esperado a la plantilla en Puerta 0 en su regreso al Pepico Amat.



📹 Así ha sido el recibimiento pic.twitter.com/14bBCXy5zu — Miguel A. Sánchez (@MiguelanSB) November 16, 2025

Otro error de Rentero, que se ha quedado pidiendo una falta, ha provocado el primer tanto de Dioni Villalba a los 20 minutos. El Hércules se ha librado de un castigo mayor con un balón al larguero y un penalti que no ha señalado el colegiado de Rojas a Hamza Bellari.

El Eldense ha sufrido dos grandes golpes antes del descanso: la gravísima lesión de Javier Vallejo y la expulsión de Álex Serradell. El Hércules no solo no ha sido capaz de aprovechar esa ventaja, sino que en la segunda parte ha encajado otro gol, en este caso de Clemente.

El choque ha terminado con los olés de la grada local en largas posesiones del Eldense y con los jugadores herculanos desquiciados. El Hércules ya lleva seis derrotas en doce partidos y continúa más cerca del descenso (a un punto) que de la zona de promoción de ascenso (cuatro puntos).

