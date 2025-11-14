Un Aquiles gigante de 5,5 metros arrasará la Explanada de Alicante en un desfile épico El colosal héroe de Troya abrirá Festitíteres con un recorrido desde la Concha hasta la Plaza del Mar

Adrián Mazón Alicante Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:16

Tras conquistar Troya, su figura tomará este domingo la Explanada de Alicante. El legendario Aquiles resurge convertido en un gigante articulado de 5,5 metros de altura y casi 800 kilos de peso que impresionará a alicantinos y visitantes.

El imponente héroe griego recorrerá el paseo más emblemático de la ciudad para inaugurar una nueva edición de Festitíteres, que este año arranca con el despliegue más épico de su historia.

Ampliar Títere de Aquiles. FAM TEATRE

El colosal Aquiles, creado por la compañía Fam Teatre, iniciará su marcha desde el auditorio de la Concha hasta la Plaza del Mar en dos pases, a las 17.30 y 19.30 horas.

Sus pasos gigantes, su figura articulada y su estética de guerrero convertirán el paseo de la Explanada de Alicante en una escena que podría haberse rodado en una superproducción de Ciudad de la Luz.

Y es que la llegada de Aquiles a la Explanada de Alicante es la irrupción de un mito en plena ciudad. Hijo de la diosa Tetis y del mortal Peleo, fue el guerrero más temido y admirado de la mitología griega.

Ampliar Títere de Aquiles. FAM TEATRE

Su fuerza sobrehumana, su arrogancia, su belleza y su ferocidad en combate lo convirtieron en el héroe decisivo de la Guerra de Troya, con una energía legendaria que ha recuperado la compañía Fam Teatre.

Esta figura avanzará durante este domingo desde los poemas homéricos hasta el corazón de Alicante, cuyos pasos agigantados sacudirán el paisaje para convertir la Explanada en su campo de batalla.

Un Festitíteres más internacional que nunca

Tras el desfile inaugural, Festitíteres continuará del 28 de noviembre al 8 de diciembre con un total de 16 funciones a cargo de 13 compañías nacionales e internacionales, procedentes este año de España, Portugal y Brasil.

La mitad de los espectáculos serán gratuitos, mientras que los otros ocho tendrán un precio simbólico de 5 euros. Las representaciones se celebrarán en Las Cigarreras, la avenida de la Constitución y el Teatro Arniches, con propuestas pensadas para cautivar tanto a pequeños como a adultos.

El programa incluye además talleres familiares, la exposición 'El arte de los Silvent' y la Muestra Amateur de Títeres, un espacio donde centros educativos y entidades socioculturales exhiben sus propias creaciones desde 2012.

La concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, destaca que «Festitíteres es un festival muy consolidado que nunca defrauda al público familiar y que fomenta el interés por la narrativa y la cultura entre los más pequeños».