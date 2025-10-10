Estas son las carreteras cortadas en Alicante por la dana La Vega Baja y la Marina Alta registran los mayores cortes de tráfico por inundaciones y desprendimientos tras el paso de Alice

Tere Compañy Martínez Alicante Viernes, 10 de octubre 2025, 18:38 Comenta Compartir

Las intensas lluvias que ha dejado la dana Alice a su paso por la Comunitat Valenciana han obligado a cortar varios tramos de carreteras en la provincia de Alicante. El temporal ha causado inundaciones, desprendimientos y acumulaciones de agua que han afectado especialmente a la comarca de la Vega Baja, donde se han registrado algunos de los mayores acumulados de precipitación de la jornada, con intensidad de torrencial especialmente durante el mediodía.

Según la información facilitada por la Generalitat Valenciana, a media tarde se han mantenido cerrados los tramos de la CV-940, CV-942 y CV-945, todos ellos en la comarca de la Vega Baja, debido a calzadas anegadas por el agua. También se han registrado incidencias por desprendimientos en la CV-835, a la altura de Novelda, y en la CV-941, en el término de Montesinos, donde la circulación ha quedado condicionada.

Carreteras cortadas en la provincia de Alicante CV-782 (pk 3+000 – 3+000, entre Relleu y Torremanzanas): desprendimientos – estado condicionado.

CV-835 (pk 3+100 – 3+100, Novelda): desprendimientos – estado condicionado.

CV-905 (Torrevieja)

CV-940 (pk 5+900 – 7+000, Los Montesinos): calzada anegada – vía cerrada.

CV-942 (pk 0+750, Los Montesinos): inundación – vía cerrada.

CV-945 (pk 1+000 – 2+200 / pk 2+800 – 6+200, Los Montesinos-Almoradí): inundaciones – tramos cerrados

En este contexto, el temporal ha dejado problemas como inundaciones puntuales en algunas carreteras y calles de municipios anegadas. Además, varios caminos se han cerrado de forma preventiva ante la alerta roja decretada este viernes, según han informado en ayuntamientos de las zonas afectadas por el temporal en comunicados y redes sociales.

Vega Baja

La Policía Local de Los Montesinos ha detallado que los accesos a la localidad están «intransitables» por la «gran acumulación de agua». Además, la circulación es «imposible y peligrosa» en la CV-940 a la altura de Los Pérez, por lo que ha pedido a la ciudadanía que limite sus desplazamientos «a lo estrictamente necesario».

Por su parte, en San Miguel de Salinas se ha cortado de nuevo en ambos sentidos la carretera que une el municipio con la urbanización Blue Lagoon para «mantener las condiciones de seguridad en la circulación».

Asimismo, desde la Concejalía de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de Torrevieja recuerdan a toda la ciudadanía «la importancia de evitar desplazamientos no esenciales hasta que se restablezca el tráfico y se verifique que todas las vías están transitables».

Ampliar Carretera anegada en Alicante. TC

En Pilar de la Horadada, uno de los puntos de la comarca de la Vega Baja donde más ha llovido, su alcalde, José María Pérez, ha indicado a primera hora de la tarde que las precipitaciones se están produciendo «con moderación» y que la rambla urbana está canalizando agua «perfectamente», así como la avenida de La Venta, y que «no se han registrado incidentes».

Marina Alta

De otro lado, en el norte de la provincia de Alicante, concretamente en la Marina Alta, la Policía Local de Dénia mantiene cortadas las calles Grupo San Andrés, el camino Fondo y el barranco de l'Alberca, según la última actualización del consistorio, emitida a las 12.20 horas.

Asimismo, después de que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat haya informado de que las precipitaciones de las últimas horas pueden afectar a barrancos cercanos al río Girona, el Ayuntamiento de Dénia ha explicado que mantendrá «la atención adecuada y realizará seguimiento del cauce del rio, de los barrancos y de las vías de comunicación que puedan verse afectadas», al tiempo que ha pedido a la población que esté atenta a las indicaciones de las autoridades.