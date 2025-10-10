Todo Alicante - Diario digital con toda la actualidad local

Gobierno y Generalitat activan un dispositivo para vigilar las ramblas de la Vega Baja ante posibles crecidas en la cuenca del Segura

La delegada del Gobierno informa que el Gobierno autonómico tiene desplegado efectivos para controlar esta zona «altamente inundable» | La alerta roja en Murcia y las fuertes lluvias en el interior de la comunidad vecina obligan a supervisar estos cauces

Óscar Bartual Bardisa

Óscar Bartual Bardisa

Alicante

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:00

Comenta

El Gobierno y la Generalitat han desplegado un dispositivo especial de vigilancia en las ramblas de la Vega Baja del Segura por la alerta roja. La delegada del Ejecutivo central en la Comunitat, Pilar Bernabé, ha explicado este viernes por la mañana que las fuertes lluvias que se van a dar en el interior de Murcia y en puntos de la cuenca del Segura obligan a estar vigilantes ante la posibilidad de que el agua baje hasta la comarca del sur de Alicante.

Así lo ha destacado Bernabé tras la reunión mantenida en la subdelegación del Gobierno para el seguimiento de la dana 'Alice', que descargará con fuerza este viernes en el sur de la provincia de Alicante y en Murcia, donde está activada la alerta roja por acumulados que podrán llegar a los 180 litros por metro cuadrado.

Debido a esta previsión de lluvias, Emergencias ha activado el nivel máximo de alerta desde las 10 horas de este viernes hasta final del día, aunque la peor parte llegará, según pronostican, entra la tarde y noche. Aún así, Bernabé pide estar vigilantes «porque estas situaciones son inestables».

La delegada del Gobierno ha insistido en que las lluvias en el interior de Murcia en la cuenca del Segura «pueden hacer que el agua baje a la Vega Baja, a una zona que es altamente inundable». Es por ello que la representante del Ejecutivo central pide poner el foco en las «ramblas cortas» ubicadas en la comarca.

En este sentido, indica que le han trasladado a la Generalitat la necesidad de vigilar estas zonas «que son pequeñas y siempre suelen generar problemas con lluvia abundante». Bernabé ha afirmado que le consta que la Generalitat «tiene el operativo listo con el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante preparado para ir organizando ese control» y remarca que la movilización de efectivos estatales «es total» y está coordinada con el Gobierno autonómico.

En cuanto a las fuerzas de seguridad, se han puesto en alerta, mientras que el UME «está convocado en todas las reuniones para que tenga conocimiento permanente y esté preparado por si se presentase alguna incidencia».

